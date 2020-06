SpeedMedia aide les Offices de Tourisme étrangers à faire la promotion des offres de leur destination sur leurs sites B2C

Aujourd’hui, le rôle de l’Office de Tourisme est de promouvoir sa destination. Leurs sites B2C sont surtout des vitrines de leur pays. Certains promeuvent ici des hôtels, là des réceptifs ou encore des activités sur place mais qu’en est-il des Tours Opérateurs Français qui ont une production dédiée ? Comment relier les OT et les TO ? Comment afficher sur le site d’un Office de Tourisme toutes les offres au départ de la France vers sa destination ? SpeedMedia apporte LA solution en fonction de l’identité et des buts que chaque Office de Tourisme se fixe.

Une nouvelle manière de promouvoir les pays Les Offices de tourisme à l’ancienne n’existent quasiment plus. Ils ne sont plus soumis à une seule obligation de moyens mais aussi à une obligation de résultat.

Donner envie aux voyageurs français est toujours l’objectif mais il faut également permettre à celui qui n’est qu’un prospect de devenir un client. Tout en tenant compte que l’Office de Tourisme n’est pas « marchand » !



C’est justement à ce stade que le produit proposé par SpeedMedia devient une solution intéressante pour la promotion du pays. Proposer en temps réel sur le site de l’Office de Tourisme, selon sa charte graphique et totalement intégré dans son site B2C, l’offre des principaux Voyagistes français : circuits, séjours, croisières, auto-tours, hébergements, etc.

Diffuser les offres des TO sur le site l’OT D’OT à TO, une telle similitude d’acronymes ne peut pas être fortuite. En voyant cela, on se dit qu’il n’y a pas de hasard et qu’une synergie entre les deux est dans l’ordre naturel des choses. C’est désormais chose faite !



Au travers de son moteur d’offres packagées connecté à plus de 70 TO du marché français, SpeedMedia propose aux Offices de Tourisme étrangers basés en France d’afficher en temps réel tous les produits disponibles à la clientèle qui visite leur site Web.

Le visiteur B2C du site de l’Office de Tourisme peut ainsi accéder à tout ou partie des offres de packages au départ de France vers SA destination. Comme sur le site d’une agence de voyages, les offres sont mises à jour automatiquement sans aucun travail à faire côté Office de Tourisme.

Le visiteur peut alors avoir accès aux voyages proposés par les TO au départ de toute la France et laisser libre cours à sa recherche de séjours, de circuits et autres voyages vers le pays.



Et comme un Office de Tourisme n’est pas marchand, si le visiteur est intéressé pour réserver ou disposer d’encore plus d’informations sur le produit concerné, il est alors redirigé vers le site B2C du TO. Un seul objectif : convertir des visiteurs en clients pour votre destination.



Des offres exhaustives qui feront de l’OT la référence et la différence Parmi les plus de 70 Tours Opérateurs présents sur la plateforme SpeedMedia, il y a des généralistes et des spécialistes qui travaillent sur votre pays. Des milliers de produits sont accessibles et mis à jour chaque jour de façon totalement automatisée, sans aucune action de votre part, du circuit au séjour en passant par des autotours, des week-end, des croisières etc.



Les prix et les disponibilités sont actualisés quotidiennement. Les pages produit sont complètes et fiables grâce à la mise à jour toutes les nuits des catalogues des TO et si votre visiteur est intéressé il est alors dirigé vers le site du producteur.

Une interface adaptable sur une plateforme administrable L’intégration est facile et rapide et ne demande aucune adaptation de votre site B2C. Seul l’ajout d’un lien dans votre menu ou sur vos pages est nécessaire. SpeedMedia vous propose un site calqué sur votre site existant afin de respecter scrupuleusement votre charte graphique.



Les offres n’affichent QUE les produits vers VOTRE destination. Des moteurs de recherches sont également paramétrables avec de multiples critères et des filtres personnalisables pour faciliter la consultation.



De plus, c’est vous qui choisissez les TO et leurs produits. Vous pouvez animer votre « market place » en disposant des offres à la une, en dédiant des pages à des TO plus que d’autres, en décidant de tous les afficher sans aucune sélection, en mettant en avant des promotions, etc.



Bon à savoir : SpeedMedia vous livre de base les fonctionnalités de type Google Analytics si vous souhaitez suivre de près, voire de très près, l’analyse et les performances de cet outil.

Deux formules adaptées en fonction de votre temps La stratégie des Offices de Tourisme variant quasiment selon chaque pays, nous avons pensé cette solution afin que son utilisation soit la plus simple possible et que ses coûts soient très abordables et adaptés à vos propres besoins.



La promotion des Tour-Opérateurs français sur votre site Web ne se limitera plus à quelques pages succinctes vers des liens qui n’existent plus. Terminé également les PDF disponibles et affichant des produits périmés depuis deux ans. Il s’agit de mettre en avant les offres en temps réel des voyagistes français au travers d’une plateforme solide et efficace.



Quant à la gestion des pages de ces sites, soit nous vous donnons entièrement la main pour fonctionner comme bon vous semble, soit vous nous laissez les clés pour l’animer et l’administrer. A nouveau, la meilleure formule est celle qui convient à vos attentes.

Différents business models pensés pour vous Quant au business model, c’est à vous de le définir en fonction de vos besoins, votre politique, vos relations avec les TO mais aussi selon vos contraintes. Nous pourrons vous aider à trouver ensemble celui qui vous conviendra le mieux.

