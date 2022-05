Appli mobile TourMaG



SpeedMedia : liste cadeaux et cagnotte en ligne Le module développé par SpeedMedia sur sa plateforme permet à vos clients B2C de créer leur propre liste de cadeaux et de la partager avec leurs proches.

Une liste cadeau ou une cagnotte en ligne 100% gratuite pour vos clients et personnalisable pour de nombreux évènements de la vie : voyages de noces, anniversaires de mariage, réussite à un examen, départ en retraite, EVJF, EVJH,…

Combinaison d’offres



Par le biais de sa plateforme SpeedResa, la société SpeedResa met à disposition de votre site internet un outil libre et gratuit pour vos clients.



Avec cette véritable cagnotte en ligne vous autoriserez le choix de nombreux évènements paramétrables que ce soit pour un mariage, un anniversaire, une retraite, un enterrement de vie de jeune fille, ou tout autre occasion qui amène à offrir ou participer à l’achat d’un voyage.

Création simple La mise en place d’une liste cadeaux se fait directement par l’utilisateur final, vos clients, qui vont créer une liste pour leur compte ou pour le compte de leurs amis ou proches. Les utilisateurs de ce module vont pouvoir créer leur propre liste cadeau gratuite et sans aucune obligation. En quelques clics, ils pourront personnaliser cette liste selon leurs envies (titre, description, image, adresse, couleur...). Ils vont ensuite pouvoir remplir cette liste de cadeaux avec un voyage de leur choix, sélectionné au travers d’un moteur de recherche spécifique. Une fois le voyage choisi, ils auront, s’ils le souhaitent, la possibilité d’en modifier légèrement le descriptif, et d’en afficher, ou pas, le prix.



Enfin, vous pouvez, évènement par évènement, créer des cadeaux qui viendront agrémenter le voyage : valises, appareil photo, surclassement, champagne à l’arrivée, chapeau de soleil, crème solaire, train électrique, etc… Ces cadeaux « fictifs » sont là pour potentiellement permettre aux participants de se démarquer de la simple participation au cadeau principal. Ils n’ont bien entendu aucune valeur contractuelle et sont mentionnés à titre indicatif. Les montants versés viennent simplement s’ajouter au montant global de la cagnotte.



Utilisation gratuite Le module est totalement gratuit pour vos clients qui pourront facilement composer leur propre liste cadeau, la gérer, la modifier si besoin et surtout la partager et la diffuser auprès de leurs proches.



Ce véritable service de cagnotte en ligne permet aux proches des organisateurs de la liste de participer en toute simplicité. En effet, une fois la liste crée, elle peut être diffusée par email à l’ensemble des participants sans restriction de nombre.



Ces derniers vont alors pouvoir soit contribuer à l'achat d'un voyage. Cette fonctionnalité permet aux personnes peu familiarisées avec les achats en ligne de faire un cadeau. La liste de cadeaux est partagée par email avec leurs proches en leur envoyant un message personnalisé mais peut également être partagée sur les réseaux sociaux.



Votre client est prévenu dès qu’il y a une participation à sa liste et votre agence collecte les sommes versées sur un seul et même dossier afin de centraliser les différents versements.



Bon à savoir La réglementation concernant les listes cadeaux indique qu’elles ne peuvent en aucun cas donner lieu au remboursement des sommes perçues, dans leur globalité. Elles impliquent donc obligatoirement la consommation d’un voyage et les créateurs ou les bénéficiaires de la liste cadeau sont amenés à valider et consentir à ces règles d’utilisation du service au sein du module.



Ils valident ainsi et reconnaissent expressément que les montants reçus sur leur liste sont exclusivement destinés à la réalisation d’un achat de voyage dans leur agence de voyages et qu’ils ne peuvent en aucun cas être versés en numéraire aux signataires ou aux bénéficiaires.



Personnalisation Le module s’intègre parfaitement dans le site internet en reprenant les codes couleurs spécifiques de façon automatique lorsqu’il s’agit d’un « kit » Speedmedia. L’outil pourra ainsi être installé soit sur une page spécifique soit au sein d’une page existante. Seuls trois colonnes sont nécessaires pour « créer une liste cadeaux », participer au cadeau » ou « accéder à son espace client ».



La majeure partie des agences clientes de SpeedMedia et utilisant ce module ont préféré le disposer sur des pages dédiées à cette liste cadeau, permettant ainsi de mettre en avant cet espace supplémentaire comme par exemple une rubrique Voyages de Noces.

Comme tous les modules proposés par SpeedMedia à ses clients, des web services sont également disponibles pour interroger ces fonctionnalités.



Grâce à une interface intuitive et épurée, les proches de vos clients accèderont sans difficulté à la liste et pourront y contribuer avec une facilité déconcertante. Les listes s'adaptent graphiquement à tous les appareils connectés au web, de l'ordinateur au mobile en passant par la tablette.



En résumé… La liste Cadeaux permet la création d’une simple liste de cadeaux ou la participation à un voyage, pour un ou plusieurs bénéficiaires. Elle permet également de choisir entre plusieurs événements : Mariage, anniversaire, départ en retraite etc…



L’activation du module liste via la plateforme SpeedMedia vous permettra d’afficher sur votre site une interface pour la création de liste cadeaux par vos clients.



Le créateur de la liste pourra partager sa liste à ses contacts via l’envoi de mails dans l’interface

Les contacts du bénéficiaire pourront participer soit au cadeau voyage en participation libre soit en participant à l’intégralité du cadeau créé par le bénéficiaire.



A la date d'expiration de la liste cadeaux, le bénéficiaire pourra contacter l'agence (ou vice versa) afin de réserver le voyage qu'il avait ajouté dans la cagnotte ou choisir avec vous tout autre produit que le montant de sa liste lui permettra.



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !

Élargissez votre périmètre de vente en optant pour le module Liste Cadeaux.



