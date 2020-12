SpeedMedia, listes cadeaux et cagnotte voyage en ligne ! Le spécialiste technologique et communication digitale au service des agences de voyages et des Tours Opérateurs.

SpeedMedia accompagne encore plus loin les Professionnels du Tourisme et des Loisirs dans l’optimisation de leur stratégie digitale et met à disposition un module Liste Cadeaux : Mariages, anniversaires de mariage, retraite, EVJ/EVG (enterrements de vie de Jeune Fille/Garçon), réussite à un examen… les évènements ne manquent pas et sont totalement paramétrables dans la plateforme multi-TO. Si le voyage est bien entendu le thème principal, le module permet également de paramétrer de très nombreux accessoires par typologies d’évènements.

Rédigé par SpeedMedia le Lundi 14 Décembre 2020

Une Liste Cadeaux pour vos clients sur votre site Depuis plus d'une quinzaine d'années, SpeedMedia accompagne agences de voyages, réseaux et Tour-Opérateurs en fournissant des outils simples d'utilisation et des sites web performants. Nous apportons chaque jour à nos utilisateurs les moyens de développer leurs ventes, de piloter leur distribution, et de réaliser des ventes sur internet comme en agence, répondant à tous les besoins des agences de voyages, tant en B2C qu’en B2B.



Le module Listes Cadeaux a été pensé et conçu pour les Professionnels du Tourisme qui ne vendent pas « que » des voyages de Noces mais également tout type d’évènement.



L’agence de voyages peut ainsi créer un ou plusieurs « évènements » sans aucune limitation du nombre. Voyage de Noces, anniversaire de mariage, Pacs, départ à la retraite, EVJF/EVG, obtention de diplôme, réussite à un examen, … toutes les opportunités sont bonnes pour offrir ou s’offrir un voyage. Vous avez la main sur la création des thèmes ou thématiques de la cagnotte en ligne. Le concept vous permet de créer autant de thèmes ou d’évènements que vous souhaitez pour vos clients.



Donnez de la visibilité à votre site en offrant à vos clients la possibilité de créer une cagnotte qui renvoie vers votre site internet. Créez ainsi une réelle viralité avec leurs invités et participants. Gagnez de la visibilité tout en proposant à vos clients une liste de cadeaux qui ne concerne pas uniquement un voyage mais aussi une multitude d’accessoires et de propositions de souscription.



Vos clients ont la main sur leur cagnotte ! Point besoin de sélectionner spécifiquement les produits que vous souhaitez voir apparaître dans les listes de cadeaux, ce sont les clients qui, à l’aide du puissant moteur de recherche de voyages de SpeedMedia, sélectionneront le voyage qu’ils souhaitent. Ils pourront ainsi créer une page spécifique à leur liste cadeaux et personnaliser la totalité des éléments, ajouter du texte, choisir des éléments accessoires au voyage ou cadeau, ajouter des visuels ou des photos, exactement comme cela existe sur les grands systèmes de cagnottes en ligne présents sur le marché.



Un système d’envoi de mails, vers les invités ou participants, permet de diffuser des invitations à participation de façon illimitée afin d’accéder à la page unique de la cagnotte. Les destinataires ont simplement à cliquer sur le lien reçu et choisir leur mode de participation au voyage ou le paiement d’un accessoire ou d’une option spécifique ! Les invités peuvent contribuer au voyage ou à une activité et ajouter un message personnalisé. Les bénéficiaires disposent d’un accès à la gestion et la consultation en temps réel de leur liste permettant d’envoyer des messages de remerciements tout en sachant qui a offert quoi.



Côté agence, le fonctionnement est totalement automatisé et peut également être utilisé dans tout point de vente physique. Le Web-to-store n’a pas été oublié dans le mode de fonctionnement de cet outil de vente et de fidélisation !



Un marché en constante progression ! Les systèmes de cagnottes en ligne permettant de collecter de l’argent afin de faire un pot commun sont de plus en plus populaires. Créer une cagnotte en ligne est devenue la solution la plus simple dans le but de récolter de l’argent. Ne laissez pas les plus grosses enseignes capter ce marché et faites bénéficier vos clients et prospects de votre propre solution !

De plus, ce n’est pas « que » le marché des Voyages de Noces qui s’ouvre à vous mais bien le marché des cagnottes en ligne et de la digitalisation de vos processus de commercialisation. La solution est simple, rapide et efficace pour créer des listes dédiées de cadeaux pour un projet identifié.



Vous avez le contrôle ! Pas besoin de faire partie d’un réseau, aucune dépendance à un système de fidélisation imposé, pas de commission à reverser, pas de parasitisme d’autres secteurs d’activité, le mode de fonctionnement est totalement géré par l’agence. Création des types d’évènements, des accessoires de cadeaux si besoin, vous contrôlez entièrement ce que vous proposez et pouvez mêmes créer des spécificités selon les évènements eux-mêmes… ou pas. Gain de temps et confort d’utilisation : vous avez la maîtrise de cet outil.

Et ce n’est pas tout Venez également découvrir notre "Comparateur d’offres TO B2B", nos solutions pour travailler avec les "Comités d'entreprises et Collectivités", la construction dynamique de package avec "Open Package" et nos marques blanches Transport en collaboration avec Resaneo.



Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



Contactez nous :

- Depuis notre site

