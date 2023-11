SpeedMedia : module de Réservations Privées en ligne

Il existe de nombreuses agences de voyages et voyagistes spécialisés dans les voyages de groupes, que ce soit pour des voyages d'entreprise, des voyages scolaires, des voyages de famille, des voyages d'amis, des voyages religieux, des voyages culturels ou tout autre type de groupe. Pour ces acteurs, SpeedMedia dispose d'un module de "réservations privées" permettant aux participants d'un voyage en groupe de s'inscrire individuellement en ligne.



Rédigé par Laurent BRIQUET le Lundi 13 Novembre 2023

Une idée simple Tout comme un module de ventes privées en ligne cette fonctionnalité permet aux agences de voyages ou aux TO organisateurs de proposer des ventes exclusives et restreintes sur un groupe constitué à un groupe de clients individuels devant y participer. Nous ne parlons pas de GIR mais bien d’un groupe constitué.



L'agence ou le TO organisateur crée un produit dans la plateforme SpeedResa et le module permet de placer ce produit spécifique pour un groupe spécifique dans un catalogue qui ne pourra pas être retrouvé sur le site Web.



En effet, Seuls les détenteurs du lien vers ce produit pourront y accéder sur le site Web. Le but est que ce voyage ne puisse pas ressortir dans un moteur de recherche sur le site ni dans un bloc d'offres par exemple puisqu'il s'agit d'une offre pour groupe constitué.



Bien entendu, la plateforme génère un lien - une adresse URL - très particulier que l'agence ou le TO organisateur transmet soit au Tour Leader pour qu'il le diffuse lui-même aux participants, soit l'envoie directement aux participants souhaitant s’inscrire en ligne sur le Groupe.



En cliquant sur le lien reçu, les individuels qui souhaitent participer à ce voyage peuvent alors voir la fiche produit ainsi que le descriptif du voyage, s'inscrire et payer en ligne directement.



Si c'est une fonctionnalité qui peut déjà exister dans certains logiciels spécifiques, SpeedMedia met ce module à son catalogue afin de faciliter la vie des agences de voyages et groupistes. En effet, c'est en général le fameux Team Leader qui gère intégralement les inscriptions de son côté et qui envoie ensuite la liste des participants mais aussi les règlements à l'organisateur, groupiste, TO ou agence de voyage.



Intégré à un site web SpeedMedia, ce module permet tout simplement aux participants de voir la fiche produit du voyage en ligne et d'aller jusqu'à la réservation et le paiement en ligne sur le site web de l'agence ou du TO organisateur.



Fonctionnalités intuitives Voici une description des fonctionnalités clés d'un tel module de réservation privée pour les voyages en groupe :



● Personnalisation des voyages : chaque fiche produit d'un voyage spécifique en groupe peut être chargée sur la plateforme SpeedResa. Descriptif, visuels, date(s) de départ, ville(s) de départ, activités, hébergement, transport, etc.



● Choix de la destination : Si ce voyage propose des départs de villes différentes, les participants peuvent alors choisir parmi une liste de villes de départ disponibles pour ce voyage groupe.



● Choix de la date : de la même façon, si ce voyage en groupe propose différentes dates et/ou périodes de départ, les participants peuvent choisir et s'inscrire en ligne



● Gestion du groupe : si ce module est couplé au module de gestion des stocks en ligne, un accès en back-office permet à l'agence ou au TO organisateur de gérer le nombre de places disponibles



● Options : si le produit dispose d'options, l'agence ou le TO organisateur peut paramétrer ces différents choix et les clients pourront alors choisir parmi différentes options d'hébergement, d'activités, en supplément ou pas, etc. Le module peut afficher des informations sur les tarifs des prestations en option et le client peut alors les sélectionner en ligne



● Paiements en ligne sécurisés : rattaché obligatoirement à une offre e-Commerce des sites Web proposés par SpeedMedia, le module permet bien entendu le paiement en ligne sécurisé afin de permettre aux participants de régler tout ou partie des coûts du voyage, acompte ou totalité, selon les propres paramètres de l'agence ou du TO organisateur



Ce module de réservation privée pour les voyages en groupe proposé par SpeedMedia vise à simplifier le processus d'inscription sur un voyage de groupe pour les individuels devant y participer, offrir une expérience conviviale et personnalisée aux participants. Il peut être adapté en fonction des besoins spécifiques de l'agence ou du TO organisateur qui l’utilise.



Gestion des Stocks en ligne Couplé – ou pas - à un module en supplément de gestion des stocks en ligne, l'inscription à un voyage groupe devient alors un outil numérique simple qui permet aux voyageurs de s'inscrire facilement et aux organisateurs de voyages de gérer efficacement les ressources nécessaires.



Voici une description des fonctionnalités d'un tel module de gestion des stocks en ligne :



● Affectation des stocks : Sur une date ou plusieurs, sur le terrestre et/ou le Transport, SpeedMedia a voulu quelque chose de simple à utiliser. Ce module n'entre pas dans la gestion des activités, des hébergements, etc. mais reste bien sur le souhait de proposer pour un voyage un nombre de places, c'est tout.



● Rétrocession : une date de rétrocession permet de gérer les alertes sur le besoin de rétrocéder les places. Un statut RQ (request) ou KO (fermé) permet d'indiquer le statut du produit une fois cette date atteinte et dépassée.



● Fermeture : de la même façon, lorsque le stock du produit est atteint, les mêmes statuts RQ (request) ou KO (fermé) permettront soit de continuer à proposer le produit soit de le fermer à la vente



● Alertes et rappels : Le module peut envoyer des alertes aux utilisateurs pour les dates de rétrocession



● Ajout de stocks : une fonctionnalité de chargement de stocks permet d'intervenir en permanence sur l'offre si le groupe était amené à s'agrandir et que l'agence ou le TO organisateur souhaite ajouter des places supplémentaires



● Réservation de stocks : une fonction permet de contrôler ces stocks en réservant par exemple un certain nombre (stock réservé) à une utilisation différente et/ou à un canal de distribution différent.



Vous avez des projets... Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs



… Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

