SpeedMedia offre le relooking à ses clients et jusqu’à 3 mois d’abonnement à ses nouveaux clients !

C’est le moment de (re)faire votre site (mais ça, on vous l’a déjà dit) et de vous pencher sur votre "Stratégie digitale" ou tout du moins sur la digitalisation de vos offres pour reprendre les bonnes expressions de notre gouvernement.



Nous vous avions déjà donné 5 bonnes raisons le mois dernier, en voici une avalanche d’autres qui justifient de vous occuper MAINTENANT de votre présence sur Internet : SpeedMedia fait profiter en ce moment de conditions et d’offres exceptionnelles à ses nouveaux clients mais aussi à ses clients actuels !

Rédigé par SpeedMedia le Lundi 12 Octobre 2020

Etre présent et vendre sur le Web n’a jamais été aussi facile, simple et rapide Que vous ayez déjà un site internet ou que vous souhaitiez en créer un, SpeedMedia vous accompagne dans la création d’un site B2C e-travel, connecté à plus de 70 TO et 100% personnalisable. Nous vous accompagnerons dans la réalisation de votre projet : de votre expression de besoin à la livraison, en passant par nos conseils design et la formation à nos outils.



Et afin de vous accompagner dans ce nouveau projet, et au vu de la situation actuelle des professionnels du tourisme, nous souhaitons mettre toutes les chances de votre coté en vous offrant quelques mensualités :



Inscrivez-vous maintenant et ne commencez à payer votre (petit) abonnement qu’en Janvier 2021.

Plus tôt vous commandez votre site Web, plus vous économiserez !

Nos technologies nous permettent une grande réactivité et des délais très courts de livraison. Un conseil : Ne tardez pas.



Offre valable pour toute souscription d’un abonnement Multi-TO ou e-Commerce avant le 30/11/2021 selon les conditions en vigueur et détails figurant sur notre page « Sites Internet – Kits »

Offre spéciale Clients : Relooking de votre site offert



SpeedMedia décide donc d’aider ses clients à donner une seconde jeunesse à leur site afin d’être fin prêt quand la reprise sera là.



Même si notre outil Kit est très simple à manier et bourré de fonctionnalités chez SpeedMedia, nous savons qu'être Agent de Voyages n'est pas forcément être Webmaster ni graphiste. Nous vous offrons donc un coup de main pour apporter quelques retouches à votre site existant.

Nous pourrons le rendre plus attrayant avec de larges visuels, le rebooster avec des effets de style... Même si nous privilégions bien entendu le texte pour un meilleur référencement, votre site doit donner envie et respecter certaines règles de parcours client que nous saurons mettre en place.

La prestation de relooking offerte pourra inclure entre autres : retouche graphique de votre site, apport d’éléments visuels et textes, création de quelques pages si besoin… Le crédit temps mis à votre disposition sera dépendant de la disponibilité de nos équipes (chef de projet, graphiste…). Offre valable pour tous les clients actuels de SpeedMedia qui en feront la demande avant le 31/10/2020. Les délais de mise en place vous seront précisés au cas par cas et selon nos plannings.



Contactez-nous pour plus de détails et mettre en place ces retouches dès que possible !

Offre Exceptionnelle Module Liste Cadeaux Nous vous offrons également la mise en place de notre module Liste Cadeaux sur votre site ainsi que les 6 premiers mois d'abonnement !



Ce module de type cagnotte vous permet de garder le contact avec vos clients en les suivant dans tous leurs projets de vie ! Que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un départ à la retraite ou tout autre événement, vos clients peuvent créer leur propre liste de cadeaux et la partager avec leurs amis (sur les réseaux sociaux, par mail…). Les participants pourront alors offrir des cadeaux disponibles sur la liste du bénéficiaire, ou faire une participation libre du montant de leur choix.





Nos Partenaires Stratégie Digitale et Communication



Une reprise se prépare, même tout doucement. Une clientèle se conserve, surtout dans une période compliquée et difficile. Réseaux sociaux, campagnes de newsletters, animation de votre site, rédaction de contenu, formations de vos équipes aux nouvelles tendances de communication sur Facebook ou Instagram… Vous trouverez, parmi ces Partenaires tout spécialement recommandés, un support efficace et professionnel.

Élargissez votre offre et Vendez des billets d’avion sur votre site



Cette offre vous permet d'offrir à vos clients l'accès à un moteur de recherche de vols accessible 24h/24 et 7j/7 sur votre site web et sans aucun frais. Vous augmentez ainsi votre visibilité et votre offre. L’intégration de la marque blanche est réalisée par nos équipes avec une interface personnalisable à vos couleurs.



Et quand bien même votre site ne serait pas chez SpeedMedia, Resaneo saura vous proposer le meilleur de cette solution adaptable.



Il serait peut-être temps de nous rencontrer ?



- Visitez notre site

- Ou contactez-nous au + 33 (0)4 72 68 83 90

