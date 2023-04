Appli mobile TourMaG



SpeedMedia : opportunités et défis de digitalisation

Les opportunités et défis de la digitalisation : comment s'y préparer efficacement et mettre en place une stratégie de web-to-store

Rédigé par Laurent BRIQUET le Lundi 17 Avril 2023

Comment aborder la digitalisation de votre agence et vos points de vente La digitalisation est un processus complexe qui consiste à intégrer la technologie numérique dans tous les aspects de la vie de l’entreprise. C'est pourquoi SpeedMedia propose des outils déjà prêts, éprouvés et efficaces à tous les acteurs du Tourisme et des Loisirs.



Néanmoins, pour aborder votre digitalisation en toute sérénité voici quelques conseils que nous vous conseillons de suivre :



1- Évaluez vos besoins : Il est indispensable d’établir les besoins de votre entreprise et comment la technologie numérique peut aider à améliorer vos processus résoudre vos problématiques.



2- Définissez vos objectifs : Établissez les objectifs clairs et spécifiques que vous souhaitez atteindre grâce à la digitalisation. Assurez-vous que ces objectifs sont en phase avec votre stratégie.



3- Formez votre personnel : Digitalisez implique des équipes qualifiées. Offrez une formation à votre employés et peut-être vous-même, pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires.



4- Adoptez les technologies numériques proposées par SpeedMedia : Consultez les offres que nous proposons et qui peuvent répondre aux besoins de votre entreprise, et nous vous aiderons à les adopter très facilement...



5- Mettez en place une stratégie de cyber sécurité : La digitalisation peut entraîner des risques de sécurité informatique. Songez à la mise en place une stratégie de cyber sécurité robuste pour protéger les données de votre entreprise et vos outils informatiques.



6-Évaluez vos progrès : Évaluez régulièrement l'impact de la digitalisation sur votre entreprise et mesurez les progrès que vous avez réalisé par rapport à vos objectifs. Cela vous permettra d'ajuster votre stratégie au fil du temps.



En suivant ces étapes, vous pouvez aborder la digitalisation de manière efficace et efficiente, en tirant parti des avantages de la technologie et des outils de SpeedMedia. Le tout, dans le but d’améliorer les processus de votre entreprise et d’augmenter vos ventes et donc votre rentabilité.



Comment déployer une stratégie de web to store efficace ? Le web-to-store vise à utiliser des canaux en ligne pour diriger les prospects et les clients vers vos points de vente physiques. Voici quelques conseils pour rendre votre stratégie de web-to-store efficace :



1- Créer un site web attractif grâce aux nombreux modules SpeedMedia : Votre site web doit être attractif et facile à naviguer, avec des informations claires sur votre entreprise, vos produits et vos services. Il doit également être optimisé pour les appareils mobiles, car de très nombreux clients (+ de 70% des consultations) utilisent leur smartphone pour effectuer des recherches avant de se rendre en agence. Tous les sites proposés par SpeedMedia sont "full responsive" !



2- Utiliser le référencement local : Parce que vous n’avez pas forcément des moyens illimités, le mieux est d’utiliser le référencement local pour améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche. Cela implique de créer des fiches Google My Business et de les optimiser avec des informations précises sur vous, y compris l'adresse, les horaires d'ouverture, les photos et les avis des clients.



3- Proposer des offres en ligne : Proposez des offres en ligne pour inciter les clients à se rendre en agence. Cela peut inclure tous les types d'offres (offres spéciales, coups de cœur, destination du moment, etc.). Le merchandising de vos offres, la sélection des TO avec lesquels vous travaillez, des destinations que vous vendez, des thématiques que vous proposez se fait très naturellement de façon intuitive dans la plateforme SpeedResa ! Vous avez également accès à des codes de réduction ainsi qu'à un moteur de règles tarifaires très puissant.



4- Utiliser les réseaux sociaux : L’intérêt des réseaux sociaux est de promouvoir votre entreprise et diriger les clients vers votre(vos) agence(s). Créez des publications séduisantes sur Facebook, Instagram ou Twitter et utilisez des hashtags pertinents pour atteindre un public plus large. Certes, ces pratiques prennent du temps, mais elles sont pour la plupart gratuites et très efficaces.



5- Mesurer et analyser les résultats : Utilisez des outils d'analyse, tels que Google Analytics par exemple, (pensez d'ailleurs à migrer rapidement votre version 3 vers la version 4 de cet outil de mesure) afin de mesurer l'impact de votre stratégie de web-to-store et ajuster votre approche en fonction des résultats. Utilisez des indicateurs, tels que le nombre de visites en agence, le chiffre d'affaires généré en agence et le retour sur investissement pour mesurer l'efficacité de votre stratégie. Le Web est un canal de distribution et de communication indispensable pour vos agences et points de vente !



En suivant ces étapes, vous pouvez mettre en place une stratégie de web-to-store efficace pour attirer les clients en agence et améliorer votre rentabilité..



Les outils pour créer votre site Web Si vous souhaitez créer un site web, il existe de nombreux outils de création de sites web disponibles, tels que Wix, Squarespace, WordPress, Shopify, etc. Ces outils offrent une grande variété de modèles, de fonctionnalités et de personnalisations pour répondre aux besoins des utilisateurs.



Si vous souhaitez améliorer les performances de votre site web, vous pouvez utiliser des outils tels que Google Analytics pour suivre et analyser les statistiques de votre site web, ou des outils d'optimisation des moteurs de recherche tels que SEMrush ou Ahrefs pour améliorer le référencement naturel de votre site web.



Il existe également des outils pour la gestion de contenu, la gestion des médias sociaux, le marketing par e-mail, l'optimisation de la vitesse du site et bien plus encore. Le choix des outils dépend de vos besoins spécifiques et de la nature de votre site web.



Sinon, la solution la plus simple et efficace est de nous contacter et d'utiliser SpeedMedia !!!



Ses sites Web sont conçus tout spécialement pour les acteurs du Tourisme et des voyages depuis maintenant plus de 20 ans !



Vous avez des projets... Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs.



… Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

