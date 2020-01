SpeedMedia présente Resalink : Coffre-fort de mots de passe SSO et comparateur d’offres B2B

Comparateur d’offres, de plus de 70 TO, personnalisable, Resalink de SpeedMedia sécurise les accès aux sites pros des Tour Opérateurs pour les agences et leurs agents de voyage. ResaLink crée un véritable lien entre le site BtoC de votre agence, les vendeurs en points de vente et les Tour Opérateurs. Affichez les produits, comparez les offres, réservez en ligne ou sur le site Pro de chaque fournisseur, etc. Le tout dans le respect de votre politique de distribution et la sécurisation de vos accès.

Lundi 20 Janvier 2020

Resalink : simple, efficace et rapide Piloter sa distribution en cohérence entre vos agences et votre site



SpeedMedia accompagne agences de voyages, réseaux et Tour-Opérateurs en fournissant des outils simples d'utilisation et des sites web performants.



Nous apportons chaque jour à nos utilisateurs les moyens de développer leurs ventes, de piloter leur distribution, et de réaliser des ventes sur internet comme en agence, répondant aux besoins de nos clients tant en B2C qu’en B2B.



En ce début d’année 2020, la solution ResaLink vous dévoile son tout nouvel habillage, son nouveau moteur de recherche, ses nouvelles fonctionnalités et son nouveau coffre-fort de gestion des mots de passe de vos agences et de vos agents.



COMPARATEURS D’OFFRES TO Le comparateur d’offres RESALINK est LE lien entre votre site Web et vos vendeurs.



En utilisant les mêmes règles tarifaires, la même politique de distribution que celle appliquée sur votre site Internet, les mêmes mise en avant de vos tour-opérateurs privilégiés et des destinations proposées, il vous permet rapidement et facilement de :

• Rechercher un voyage parmi les offres de l’ensemble des TO intégrés à votre plateforme SpeedMedia.



• Comparer et filtrer les résultats de recherche, le benchmark n’a jamais été aussi simple



• Consulter les descriptifs, photos et disponibilités de chaque produit



• Envoyer les infos d’un produit par mail au client final



• Basculer et réserver directement sur les plateformes B2B des TO via les accès SSO de votre agence.



• Ajouter/supprimer/modifier des accès fournisseurs en toute autonomie



Resalink : Sécurisez-vous ! Fini les post-its, les notes sur un bout de papier, les carnets dans l’agence qui passent de bureaux en bureaux ou encore les onglets sur votre navigateur Web avec les identifiants et mots de passe qui disparaissent à la prochaine mise à jour … la sécurité d’accès aux sites B2B est désormais renforcée.



Nous mettons à votre disposition un réel coffre-fort de tous vos logins/passwords qu’ils soient avec les TO connectés à SpeedMedia ou pour TOUS vos fournisseurs, quels qu’ils soient ! Grâce à ce module vous sécurisez et automatisez l’ensemble de vos accès aux sites pros.



Un seul identifiant et un seul mot de passe pour accéder à ResaLink par point de vente ou par collaborateur. Une sécurité supplémentaire pour les Responsables d’agences ou de Réseaux...





- Jean-Christophe PLANCKE, Directeur Commercial :

- + 33 (0)4 72 68 83 90

- Ou sur notre site :

