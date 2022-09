Appli mobile TourMaG



SpeedMedia : toujours présent sur le salon IFTM ! Speedmedia Services sera donc de nouveau présente cette année parmi les quelques 200 exposants de cette 44ème édition qui se tiendra du 20 au 22 Septembre à Paris, Porte de Versailles.

Nous serons là pour échanger et partager nos dernières nouveautés ainsi que nos futurs développements et tendances. Retrouvez-nous Hall 1 - Allée H - N° 54, nous ferons stand commun sur le Village des TO avec nos amis de Resaneo et de Quartier Libre !

Rédigé par SpeedMedia le Lundi 12 Septembre 2022

Création ou refonte de votre site Web



La création ou la refonte d’un site Internet peut facilement s’avérer complexe.



En optant pour nos Sites internet en Kits ou encore nos Sites sur-mesure, cela va vous paraître un jeu d’enfant. Nous avons encore aiguisé nos outils et que ce soit pour mettre à jour votre site ou partir de zéro, nous vous proposons notre expertise webmastering, afin d’améliorer au mieux l’ergonomie de votre site et la présentation de vos produits.…



Mode projet ou accompagnement Pour chaque nouveau projet, nous nous engageons à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à nos services.



Nous proposons et pouvons mettre en œuvre pour vous des solutions sur-mesure ainsi qu'une palette de fonctionnalités façonnées pour vous grâce à notre connaissance du secteur et notre expertise technique. Quand bien même la majeur partie de nos outils et nos plateformes sont mutualisées, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur nos systèmes de Kits, tout en tirant profit de notre plateforme multi-Tours Opérateurs



Une réponse à vos besoins spécifiques Vous avez un projet sur-mesure pour votre site internet ? À partir de notre formule E-Commerce, nous mettons nos API à disposition de votre propre agence Web. Si celle-ci est capable d'intégrer ces "web services, notre documentation permet de construire, entre autres, un site Web entièrement sur-mesure. Vous aurez la possibilité de paramétrer les moteurs de recherche, les pages de résultats en passant par les fiches produits ou encore les pages de contenu tout en bénéficiant de la force de notre plateforme.



Une entreprise française Nous ne faisons appel qu'à des technologies et fonctionnalités développées en interne. Nos équipes de développeurs, graphistes, webmasters, intégrateurs et webdesigners sont basées exclusivement en France à Lyon-Villeurbanne, siège de notre groupe. Tous spécialisés dans le secteur du Tourisme et des Loisirs, ils peuvent réaliser pour vous des sites internet sur-mesure basés sur nos propres technologies. Nos connecteurs, tels que notre plateforme multi-TO « SpeedResa », les webservices et API, mais aussi l'ensemble de nos compétences techniques et humaines, fournissent des solutions globales adaptées à vos attentes et à votre activité.

Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

