Sri Lanka : le Quai d'Orsay recommande de reporter les déplacements non essentiels

des difficultés économiques qui génèrent une forte inflation et d’importantes pénuries de produits importés : le gaz, le fuel et l’essence, ainsi que certains produits alimentaires et pharmaceutiques, ne sont plus approvisionnés de manière régulière. Des coupures d’électricité, pouvant aller jusqu’à plus de 12 heures par jour, sont imposées."

Le Sri Lanka avait allégé son protocole sanitaire pour relancer l'économie touristique.Pour voyager dans le pays, les touristes doivent obtenir un visa en ligne avant le voyage. Préalablement à cette demande de visa, les touristes ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet devront se munir d'un justificatif de test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'embarquement ou d'un test antigénique de moins de 48 heures avant l'embarquement (les autotests sont prohibés).Tout voyageur se rendant à Sri Lanka doit disposer d'une assurance couvrant le risque d'infection à la Covid-19.Les voyageurs doivent aussi remplir un formulaire de santé en ligne.