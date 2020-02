SriLankan Airlines sera présente au DITEX !

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Léa Brochard : Nous espérons bénéficier du succès du DITEX et rencontrer un maximum d’acteurs BtoB locaux : agents de voyages, tour-operateurs, producteurs de groupes… ainsi que de potentiels partenaires.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Léa Brochard : Nous ferons la promotion de nos vols au départ de Marseille et Nice via Londres ou Doha avec nos partenaires British Airways et Qatar Airways.