Start me Up : les meilleurs start-up selon la Fevad sont...

Nous trouvons ensuite, pour la 2e place deux start-up. Market Invaders centralise via une seule interface l’activité des marchands sur plus de 90 places de marché, l’optimisation de la rentabilité et le développement est réalisée à travers 6 modules.



Toujours pour la médaille d'argent, se trouve Potions. Cette dernière optimise les revenus des sites e-commerce grâce à des solutions de personnalisation de l’UX sans cookies.



Deux jeunes pousses se séparent la médaille de bronze.



Sightness est une solution digitale d’analytique avancée qui permet de rendre l’acheminement des produits ou des matières, plus performant sur les trois enjeux principaux du transport : la réduction et l’optimisation des coûts (Cost), la satisfaction et l’expérience client (Quality) et la transition bas-carbone (Carbon).



Welco est une plateforme de récupération de colis entre particuliers. Elle est la solution du dernier mètre qui référence des personnes disponibles pour récupérer les colis de leurs voisins, de manière sécurisée.



" Le palmarès de cette 5ème édition de Start me Up ! montre bien que rien n’arrête l’élan, la créativité et le talent de la French Tech, pas même la crise COVID.



Une fois de plus Start me Up ! a permis de mettre en avant de jeunes pousses prometteuses et leurs solutions innovantes devant des professionnels reconnus, " a déclaré Marc Lolivier, Délégué général de la Fevad.