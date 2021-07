Start-up : RMD Technologies souhaite réinventer l'observatoire économique du tourisme

Ces plateformes permettent aux hébergeurs et aux Organismes de Gestion de Destination (OGD) de visualiser en temps réel les tendances économiques à venir.



La Banque des Territoires souligne l'importance de ce dernier point pour avoir une vision des tendances de la demande à l’échelle de la destination et ainsi optimiser leur gestion tarifaire, mais aussi de faciliter l’optimisation du pilotage de la destination.



C’est aujourd’hui un enjeu vital que de parvenir à faire progresser l’observation économique en termes de réactivité, de capacité de prévision, et d’une exploitation véritablement en profondeur des données.



" L’Internet a enclenché une industrialisation des services touristiques dont le résultat est l’émergence de puissantes plateformes de distribution qui aujourd’hui s’approprient une part importante de la valeur produite par les entreprises et les territoires.



Notre conviction est que nous sommes aujourd’hui à l’orée d’une seconde phase, où acteurs publics et privés des destinations s’approprieront une technologie d’intelligence économique qui leur permettra d’enfin maîtriser cette industrialisation, " confie Jean Laherrère, fondateur de RMD Technologie.