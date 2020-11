Stations de montagne : Jean-Baptiste Lemoyne, "nous travaillons sur les autres activités" hors remontées mécaniques

Les opérateurs et acteurs de la montagne restent mobilisés pour faire infléchir la décision du gouvernement de fermer les remontées mécaniques pour les fêtes de fin d'année.



Reçus par le Premier Ministre Jean Castex, ce lundi 30 novembre 2020, le gouvernement reste pourtant toujours inflexible. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 11 décembre prochain.



"Cela montre l'engagement du gouvernement pour passer ce cap difficile et surmonter ce choc sanitaire et les conséquences économiques des mesures prises pour les acteurs.



Des mesures logiques pour éviter les grands brassages de population et les grands rassemblements et éviter une 3e vague", a ainsi déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat en charge du tourisme qui a tenu un point presse à l'issue de la réunion.



Ce dernier assure désormais travailler avec les acteurs sur les autres activités qui pourront être pratiquées en stations, citant pêle-mêle les activités nordiques, le ski de fond, le ski de randonnée, les raquettes ou le chien de traîneau.



Il a également évoqué " l'ouverture de jardins des neiges en plein air" ajoutant que "ce qui n'est pas interdit reste autorisé".



Reste à mettre en place les protocoles associés.



Le ministre en charge de tourisme a également affirmé que les résidences de tourisme auront "vocation à rouvrir à partir du 15 décembre" .



En revanche reste une interrogation sur la possibilité d'utiliser les piscines de ces établissements : "nous attendons encore des précisions sur ce sujet", explique Pascale Jallet Ninard, déléguée générale du Syndicat National des Résidences de Tourisme.