Staycity Aparthotels et Wilde Aparthotels, marques de Staycity Group, gagnent en autonomie Une nouvelle identité de marque va être dévoilée

Staycity Aparthotels et Wilde Aparthotels, deux marques de Staycity Group, partenaire du Grand Live du Voyage d’Affaires (CDS Groupe), vont désormais grandir l’une à côté de l’autre avec, dès janvier « deux sites internet distincts » et un directeur dédié à chaque entité.



Rédigé par CDS Groupe le Lundi 18 Décembre 2023









Staycity Aparthotels, pour accompagner une distinction plus marquée entre ses deux marques, Staycity et Wilde, s’apprête à dévoiler une nouvelle identité de marque qui, souligne Milazzo Milazzo, Directrice des ventes France, Italie et Allemagne, confortera ce sentiment que l’on se « sent comme chez soi » dans les appartements.

2023 devient la nouvelle année de référence Wilde incarne la catégorie premium de la gamme de Staycity, « du quatre étoiles plus ». Les deux gammes ciblent tant les voyageurs d’affaires, l’axe qui reste prioritaire, les voyageurs loisirs, les groupes et, aussi, les séjours longue durée. Au-delà de cette annonce majeure, Staycity s’attend à réaliser une année 2024 en croissance par rapport à 2023, « qui remplace 2019 comme année de référence ». Grâce à la croissance externe, le groupe va s’implanter à Porto, Lisbonne et Amsterdam mais, aussi, aux efforts faits pour répondre aux besoins des clients. « Nous visons des notes supérieures à neuf sur dix sur toutes les plateformes de réservation », souligne Marion Milazzo.



Nouveau sponsor de l’Association athlétique gaélique (GAA) Par ailleurs, Staycity s’investit dans la communication et le sponsoring. Le groupe est désormais sponsor de l’Association athlétique gaélique (GAA) en Irlande, qui gère ces jeux très populaires dans le pays, « c’est comme si nous en France nous devenions partenaire de la Ligue 1 pour le football ». Le groupe participe aussi à diverses remises de récompenses, les Awards, où il s’est particulièrement distingué cette année.

Tom Walsh, directeur général et co-fondateur a remporté le prix de l'Entrepreneur International de l'Année, organisé par EY Ireland. Et lors du Business People Travel Awards, Marion Milazzo, seule non anglophone, a été nommée dans la catégorie « rising star », les étoiles montantes.



