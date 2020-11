Succès pour le 1er webinaire B2B de la Corée du Sud en 2020 !

Pendant 30 min, l'Office du tourisme a présenté les principaux atouts de la destination, rappelant que la Corée était un pays sûr, au charme unique mêlé de traditions et de modernité et dont les paysages, recouverts à 70% de montagnes, offrent de belles possibilités d'aventures et d'expériences tout au long des 4 saisons.



Puis Korean Air a présenté la compagnie, desservant Séoul en vols directs depuis Paris et dont les nombreuses connexions aériennes à Séoul permettent de se rendre facilement en Asie ou en Océanie.



L'Office du Tourisme tient à saluer le professionnalisme de l'équipe de My EventStory qui a contribué au succès du webinaire."