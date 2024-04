Summer Senses Luxury Resort rouvre ses portes

Leinitie une évolution culinaire, inspirée par l’héritage gastronomique d'Apostolos Trastelis, reconnu pour ses contributions significatives à des établissements étoilés à Athènes, cités dans leCette collaboration se matérialise avec l'ouverture de, un établissement qui rend hommage à la cuisine grecque. Du 1er juin au 30 septembre 2024, les visiteurs pourrontL'innovation culinaire se poursuit au, le second restaurant de l’hôtel, où la fusion de la cuisine innovante et traditionnelle offre “une expérience immersive, célébrant les saveurs du terroir des Cyclades”., et sera ouvert tout au long de la journée.Avec ces initiatives, Summer Senses s'affirme non seulement comme un, mais aussi comme une destination culinaire de premier plan. Galazia Hytra et GAIA symbolisent l'engagement du resort à fournir une “expérience authentiquement grecque, engageant les sens et proposant une hospitalité conviviale”.Les amateurs deapprécieront la diversité des saveurs proposées par Summer Senses mises en avant par les chefs.