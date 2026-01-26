Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer

Sun Siyam Group nomme Deepak Booneady au poste de Group Chief Executive Officer - Photo Sun Siyam Group
Sun Siyam Group annonce la nomination de Deepak Booneady au poste de Group Chief Executive Officer, effective au 1er janvier 2026.
Deepak Booneady occupait jusqu’à présent le poste de Chief Executive Officer de Sun Siyam Resorts.
"Dans ses nouvelles fonctions de Group Chief Executive Officer, il aura la responsabilité globale de Sun Siyam Group et de son portefeuille d’activités. Il supervisera la stratégie de croissance, le développement à long terme des marques et l’évolution continue des différentes entités du Groupe" indique un communiqué de presse.
Lire aussi : Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam
Deepak Booneady occupait jusqu’à présent le poste de Chief Executive Officer de Sun Siyam Resorts.
"Dans ses nouvelles fonctions de Group Chief Executive Officer, il aura la responsabilité globale de Sun Siyam Group et de son portefeuille d’activités. Il supervisera la stratégie de croissance, le développement à long terme des marques et l’évolution continue des différentes entités du Groupe" indique un communiqué de presse.
Lire aussi : Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam
Présent aux Maldives et au Sri Lanka, et soutenu par des bureaux de vente et de représentation internationaux en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Asie et Amériques, Sun Siyam Group possède et exploite une collection de resorts distinctifs au sein de ses gammes Luxury, Privé et Lifestyle.