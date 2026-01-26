Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer

"Dans ses nouvelles fonctions de Group Chief Executive Officer, il aura la responsabilité globale de Sun Siyam Group et de son portefeuille d’activités. Il supervisera la stratégie de croissance, le développement à long terme des marques et l’évolution continue des différentes entités du Groupe

Sun Siyam Group annonce la nomination de Deepak Booneady au poste de Group Chief Executive Officer, effective au 1er janvier 2026.Deepak Booneady occupait jusqu’à présent le poste de Chief Executive Officer de Sun Siyam Resorts." indique un communiqué de presse.