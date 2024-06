Sun Siyam Resorts : Sara Siyam nommée directrice marketing

Depuis 2017, Sara Siyam a débuté en tant que responsable des relations publiques et a rapidement progressé jusqu'au poste de directrice adjointe des relations publiques et du marketing du groupe avant d'assumer le rôle de responsable des relations publiques et du marketing du Siyam World Maldives en novembre 2020.



En octobre 2021, elle a notamment supervisé les stratégies de marque, de développement de contenu, les réseaux sociaux et la communication lors du lancement du resort.



Sara Siyam est titulaire d'une maîtrise en tourisme international et en hôtellerie de l'Université James Cook de Singapour et est connue pour sa passion pour l'innovation et la création d'expériences clients distinctives.