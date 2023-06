Sylvain Lament (Syltours) s'apprête à passer la main à son fils Jonathan 🔑

Son arrivée à la direction du TO s'apparente donc plus à une transition en douceur qu'à une révolution. « Nous avons fait évoluer certains salariés à des postes plus importants, mais de manière générale, nous avons des équipes pertinentes et des collaborateurs qui sont en place - pour certains - depuis de nombreuses années et cela fonctionne.



Le but reste évidemment de faire progresser la boite, sans pour autant tout révolutionner. D'ailleurs, si j'ai dû gagner en légitimité, l'idée est bien de travailler tous ensemble dans le même sens », souligne Jonathan Lament.



Le message est donc clair vis-à-vis de la cinquantaine de salariés de Syltours : « les choses vont perdurer », martèlent les dirigeants.



Perdurer, mais pas stagner. En effet, depuis l'arrivée de Jonathan Lament, le chiffre d'affaires de Syltours est passé d'environ 35 M€ à près de 50 M€.



« L'entreprise a stagné à un moment donné, puis elle a progressé sur les 8 dernières années , commente Sylvain Lament. Je pense que ceci est en partie lié à un enthousiasme général. Et l'annonce de l'arrivée de Jonathan a créé un dynamisme ».



En novembre 2021, le groupiste a aussi racheté une agence réceptive - Americascope - basée aux États-Unis, l'une des plus importantes destinations pour le voyagiste.



Deux nouveaux segments sont également en cours de développement : l'un porte sur les courses à pied et les marathons ; l'autre sur les voyages sportifs pour les supporters.