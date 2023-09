TAP Air Portugal : la future mariée se fait belle 🔑

Anticipant une reprise durable et après un examen de son réseau et le réajustement de certaines fréquences, TAP va se concentrer sur le développement de ses routes principales.



Le Brésil est un marché prioritaire.



En 2023, TAP a transporté plus d'un million de passagers entre le Portugal et le Brésil, soit une augmentation de 30% par rapport à 2022, sur les 13 itinéraires au départ de Porto et de Lisbonne.



La relance du programme Portugal Stop-over a joué un rôle important puisqu'il permet d’effectuer un stop allant jusqu'à dix jours au Portugal, à l’aller ou au retour d’une autre destination, en plus d'autres avantages, telles qu’une réduction de 25% sur un deuxième voyage vers une autre destination au Portugal ou des offres auprès de plus de 115 partenaires.



Le programme des vols vers le Brésil pour l’été 2024 va accompagner cette dynamique avec notamment 11 fréquences supplémentaires, soit 91 vols hebdomadaires au départ du Portugal.