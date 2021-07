TGV INOUI et Intercités : les réservations ouvertes pour les voyages jusqu'au 11 décembre 2021

Ouvertes quatre mois avant le départ, les ventes pour TGV INOUI et INTERCITÉS sont ouvertes pour les voyages du 8 novembre au 11 décembre 2021 inclus.



Les billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’à 3 jours inclus avant départ.



A noter que les réservations pour OUIGO et les destinations européennes sont déjà possibles pour la fin de l’année.



" Le port du masque est obligatoire durant tout le trajet. Tous les trains sont nettoyés et désinfectés quotidiennement.



Pour voyager au sein de l'Union Européenne, les clients sont invités à se renseigner sur les conditions de voyages directement sur les sites gouvernementaux des pays concernés ", indique la SNCF dans un communiqué.