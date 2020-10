TUI France : Nouvelles-Frontières is back, mais à quoi ressemblera la production 2020 - 2021 ?

TourMaG.com - Hans Van de Velde avait justifié l'arrêt du sur-mesure pour que TUI France soit plus radical sur les clubs et circuits. Comment interprétez-vous cette affirmation ?



Caro Degryse : Nous allons surtout axer notre développement sur ces deux branches. Alors que par le passé, nous avions des séjours moyen, court et long courriers sur-mesure, cela est terminé.



A partir de maintenant, nous nous concentrons sur notre production française que ce soit sur les clubs et les circuits.



Nous travaillons avec les mêmes réceptifs depuis des dizaines d'années, autour d'un véritable partenariat. L'équipe travaillait jusqu'à présent sur 3 types de séjours, maintenant, elle travaillera à 100% sur les circuits.



TourMaG.com - Le tourisme est en constante évolution, la période actuelle mise à part. Vers quoi voudriez-vous que les circuits Nouvelles-Frontières tendent ?



Caro Degryse : Nous allons rester fidèles à notre ADN et notre marque. Nous voulons rester une référence et un acteur leader du marché.



Quand Jacques Maillot a créé Nouvelles-Frontières en 1966, il avait comme idée de démocratiser le voyage, pour le rendre accessible à tous.



Et ce mantra restera notre ligne de conduite, mais nous souhaitons aussi de plus en plus travailler sur la thématique bien-être que ce soit de nos clients, des populations locales et de la planète.



Voici les axes sur lesquels nous voulons continuer à travailler. Il y a aussi quelque chose d'important à développer au niveau des circuits et du tourisme, à savoir la durabilité de l'activité.



Personnellement, j'ai profité du confinement pour obtenir un certificat en durabilité, avec le GSTC (Global Sustainable Tourism Council, ndlr), puis nous travaillons de plus en plus sur cette question avec nos prestataires.



Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais pour moi ce virage se fera en respectant l'héritage culturel de la planète.



Nous avons une responsabilité en tant que producteur, pour avoir un équilibre entre les grands sites touristiques et les plus confidentiels, permettant ainsi de mieux aider la population locale.



Puis, il y un respect à avoir avec les populations locales, cela passe chez Nouvelles-Frontières par les nuitées chez l'habitant. Ensuite nous travaillons avec des prestataires qui soutiennent des projets à destination.



Et pour finir, sur le pilier environnement, nous échanger entre les offices de tourisme, les réceptifs et les gouvernements, pour que tout le monde joue le jeu à ce niveau.



TourMaG.com - Les acteurs du tourisme étaient montrés du doigt bien avant la covid-19, ils devront être à la hauteur sur les questions environnementales et de durabilité, sous peine de ne plus être en odeur de sainteté. Pensez-vous que le voyage sera différent à la sortie de la crise ?



Caro Degryse : Le retour à la normale sera long, c'est une certitude. Redonner confiance aux voyageurs sera notre principale mission. Toutefois, même en ce début du mois d'octobre, je vois que des gens ont envie de voyager et ne veulent pas annuler leurs voyages.



Nous avons pu opérer des circuits en Europe cet été, mais nous observons que des clients se reprotègent pour l'hiver et l'été 2021. Ils restent sur le même produit, pays et voyage, cela est un gage de confiance.



L'envie de voyager est toujours là, il existe une base de clients frustrés. Je ne crois pas qu'il y aura une révolution dans les habitudes de voyage des Français.