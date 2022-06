TUI France fête 20 ans de partenariat avec Aegean en Grèce

Le partenariat de TUI France avec Aegean a débuté en 2002 avec la marque Club Marmara qui affrétait des charters sur Athènes et Héraklion. Club Marmara a été le premier voyagiste en France à vendre du vol régulier ensuite à destination de la Grèce à grande échelle et a ainsi été à l’initiative du changement de business model dans le transport du Tour Operating.

Ces dernières années, la collaboration entre TUI France et Aegean s’est renforcée avec toujours plus de sièges, de liaisons aériennes, d’aéroports de départ, de destinations et de Club Marmara et Club Lookéa accessibles en Grèce pour les clients de TUI France.



Dirk Van Holsbeke, directeur-général de TUI France, qui s’est réjoui de la reprise de l’activité,

a d’ailleurs rappelé « Notre partenariat solide, nous a permis de traverser la crise du Covid ensemble avec beaucoup de bienveillance réciproque malgré un contexte économique compliqué. »

Dirk Van Holsbeke a remercié le CEO d’Aegean, Dimitris Georgiannis et toute son équipe pour leur excellente collaboration avec les équipes de TUI France lors d’un dîner de gala pendant lequel ils ont renouvelé leur partenariat en signant un nouveau contrat.