TUI France : "les chiffres s'améliorent et l'été est bien engagé"

" Les chiffres s'améliorent et l'été est bien engagé ". Tel était le message qu'Elie Bruyninckx, le PDG de la Western Region de TUI Group était venu porter aux représentants du personnel dans le cadre de la commission économique.



Lazare Razkallah secrétaire du CSE TUI France précise que "les marges sont au rendez-vous malgré l'incertitude des salariés liée à la recherche d'un partenaire potentiel. Ils ont bossé et le situation se redresse."



La stratégie basée sur une baisse des engagements et la mise en place du Flexi Package porterait ainsi ses fruits, selon le représentant des salariés.



Le PDG de la Western Region a confirmé la poursuite de la recherche d'un partenaire mais cela " ne prendra pas un an " aurait-il affirmé. "Des discussions seraient toujours en cours avec des partenaires" a expliqué Lazare Razkallah qui a réaffirmé sa ferme opposition à la vente de TUI France.



"Et si nous arrivons à ce scénario, nous insistons pour que le futur partenaire respecte les lois sociales."