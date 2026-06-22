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TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs


À l’occasion de l’ouverture de ses nouveaux Clubs Marmara et Lookéa à Saïdia Mediterrania, TUI France a réuni plus d’une centaine d’invités pour une immersion complète au cœur de la destination. Avec pour objectif : renforcer l’expertise produit, fédérer les forces de vente et accompagner le lancement d’une destination stratégique sur le marché français.


Rédigé par TUI France le Lundi 22 Juin 2026 à 06:15

CroisiEurope

Une mobilisation transverse au service de la performance commerciale


Du 4 au 8 juin, TUI France a organisé à Saïdia Mediterrania, au Maroc, la 4ᵉ édition de son opération « force de vente ». Ce rendez-vous a réuni 70 agents de voyages du réseau mandataire TUI ainsi que de nombreux collaborateurs issus des services du siège : formation, mandataires, groupes B2B, relation clients, transport, service production Nouvelles Frontières, Clubs et TUI Sélection.

Cette approche transversale illustre la volonté du tour-opérateur de rapprocher les expertises internes des forces commerciales terrain. Pendant quatre jours, les participants ont alterné temps de travail, échanges métiers et expériences immersives afin de mieux appréhender l’ensemble de l’écosystème TUI France.

Saïdia Mediterrania, nouvelle destination stratégique dans le portefeuille TUI France

Déjà présente à Marrakech et Agadir, TUI France étend désormais son empreinte sur le littoral méditerranéen marocain, une destination en plein essor reconnue pour ses plages préservées et son cadre naturel exceptionnel.

Pour la saison estivale 2026, TUI propose ainsi deux nouvelles adresses :

- Club Marmara Radisson Blu Saïdia Garden
- Club Lookéa Radisson Blu Résidence Saïdia

Surnommée « la perle bleue », Saïdia Mediterrania séduit par ses longues plages de sable fin, son climat ensoleillé et sa proximité avec des sites naturels encore préservés.

Destination à vivre avant de se raconter, elle offre des expériences variées : activités nautiques, golf, randonnées ou encore découverte du patrimoine régional. Parmi les sites emblématiques, la grotte du chameau – dont une stalagmite évoque la silhouette de l’animal – illustre la richesse naturelle de la région.

Une immersion dès l’arrivée au cœur de l’expérience Club

© TUI France
© TUI France
À leur arrivée, les participants ont été accueillis au Club Marmara Radisson Blu Saïdia Garden. Une première découverte du club a permis d’appréhender les infrastructures, les espaces de restauration, les équipements de loisirs et rencontrer les équipes animation & délégation du club.

La journée s’est conclue par un apéritif d’ouverture, suivi d’un dîner et d’une soirée à thème « Chic », organisée au sein du Club Marmara.

Formation, visites et workshop : un temps fort structurant

Le vendredi a constitué le temps fort professionnel de l’événement. La matinée a débuté par une plénière réunissant les équipes du siège et les agents de voyages, afin de présenter les enjeux, les outils et les actualités des différents services.

Les participants ont ensuite découvert le Club Lookéa Radisson Blu Résidence Saïdia, leur permettant de mieux comprendre son positionnement, son offre et ses spécificités.

Après le déjeuner, l’après-midi a été dédiée à un workshop collaboratif, véritable moment d’échange entre les équipes siège et les forces de vente terrain.

La journée s’est prolongée par une soirée spéciale « Destination Monde », thématique annuelle dans les Clubs Marmara 2026 avec notamment la mise en lumière du spectacle de l’année qui mêle humour et chorégraphies ! Un spectacle qui a conquis le public et que les clients auront le plaisir de découvrir toute la saison dans tous les clubs à travers le Monde.

Cohésion et découverte de la destination

Le samedi, les participants ont pris part à un tour panoramique des environs, incluant notamment une découverte de l’écosystème de l’embouchure du fleuve Moulouya, ainsi qu’une visite de la marina et de la ville de Saïdia et de ses souks des plus authentiques.

L’après-midi a été marquée par des olympiades au Club Marmara, un incontournable des forces de ventes mais aussi de l’esprit Club, favorisant la cohésion et l’esprit d’équipe dans une ambiance conviviale.

La journée s’est conclue par une soirée « White Else » organisée au Club Lookéa, combinant dîner à la carte, animations et moments festifs.

À la découverte d’un Maroc plus authentique

Le dimanche a été consacré à une excursion immersive dans la région. Les participants ont notamment découvert la ville d’Oujda, son patrimoine et ses souks, avant de rejoindre la région montagneuse de Tafoughalt.

Cette journée a été ponctuée par un déjeuner chez l’habitant, au cœur du village de Rislane, offrant une véritable immersion dans la culture locale et un moment privilégié d’échanges, de rencontres et de partage hors du temps des plus apprécié par tous les participants.

De retour au club, une dernière soirée conviviale est venue clôturer cette expérience.

La 4ᵉ force de vente, un levier stratégique pour TUI France

À travers cette opération, TUI France confirme le rôle central de sa 4ᵉ force de vente dans sa stratégie de distribution. Les agents de voyages restent des acteurs clés dans la prescription des offres et l’accompagnement des clients, notamment dans le cadre de lancement d’une nouvelle zone balnéaire comme ici avec Saïdia Mediterrania.

En proposant une immersion complète, le tour-opérateur renforce leur expertise produit, leur engagement et leur capacité à valoriser les destinations auprès des voyageurs.

Un bilan très positif pour cette édition

Au terme de ces quatre jours, les participants repartent avec une connaissance approfondie de Saïdia Mediterrania et des nouveaux clubs, mais également avec une meilleure compréhension des équipes et des métiers de TUI France.

Cette édition confirme la pertinence de ce format immersif, à la fois formateur, fédérateur et pleinement aligné avec les enjeux commerciaux du groupe.

Contact TUI France

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
107 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy

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Tags : TUI France
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