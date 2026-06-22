TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

Le vendredi a constitué le temps fort professionnel de l’événement. La matinée a débuté par une plénière réunissant les équipes du siège et les agents de voyages, afin de présenter les enjeux, les outils et les actualités des différents services.



Les participants ont ensuite découvert le Club Lookéa Radisson Blu Résidence Saïdia, leur permettant de mieux comprendre son positionnement, son offre et ses spécificités.



Après le déjeuner, l’après-midi a été dédiée à un workshop collaboratif, véritable moment d’échange entre les équipes siège et les forces de vente terrain.



La journée s’est prolongée par une soirée spéciale « Destination Monde », thématique annuelle dans les Clubs Marmara 2026 avec notamment la mise en lumière du spectacle de l’année qui mêle humour et chorégraphies ! Un spectacle qui a conquis le public et que les clients auront le plaisir de découvrir toute la saison dans tous les clubs à travers le Monde.