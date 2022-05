TUI France réunit ses partenaires hôteliers pour un séminaire à l’occasion du lancement de la saison été 22

Retrouvailles, échanges, et bonne humeur sont les points forts de ce « séminaire monde ». L’occasion pour les équipes de TUI France de partager à nouveau leur vision de l’expérience client en Club Marmara et Club Lookéa en revenant sur les exigences demandées pour coller à 100% à la charte Club Marmara et Club Lookéa. Un séminaire qui confirme la relation gagnant/gagnant entre les équipes clubs TUI France et leurs partenaires hôteliers. Une relation avec toujours plus de proximité basée sur 3 piliers : Communication, Coopération et Confiance.



Cette convention hôtelière assure inébranlablement l’objectif commun de tous : la satisfaction client. Chaque année l’évolution du NPS est en perpétuelle augmentation dans les Club Marmara et Lookéa, l’occasion pour les équipes de TUI France de récompenser les directeurs Clubs et partenaires hôteliers avec une Cérémonie de Remise de Prix qui a clôturé cette année encore la convention hôtelière TUI France.