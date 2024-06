Tafer Hotels & Resorts et Quicktext annoncent un partenariat

Optimisation des ventes, du contenu et du marketing (Q-Sales, Q-SEO, Q-Dynamic)

Structuration et augmentation des données hôtelières (Q-Data & Q-Channel)

Fourniture de données pour l’intelligence économique (Q-BI)

, lad’ IA pour l’hôtellerie basée à Paris, France, annonce un, une société innovante renommée pour sa collection d’hôtels primés, ses centres de villégiature de luxe et ses villas-boutiques au Mexique et dans les destinations balnéaires prisées des Caraïbes.TAFER Hotels & Resorts a choisi Velma , la, pour optimiser les interactions avec les clients, ajoutant de la valeur aux processus de communication à chaque étape afin d’assurer un service exceptionnel et une satisfaction client qui dépassent les attentes., l’assistante virtuelle au service des hôtels du monde entier, repose sur Q-Brain+, une combinaison d’IA conversationnelle classique et d’IA générative, offrant diverses solutions d’IA de premier ordre telles que :