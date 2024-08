Tahiti Tourisme organise un challenge vente pour les agents de voyages !

Pourquoi choisir la destination Tahiti Et Ses Îles ?

Vous rêvez d'une destination de vacances qui allie plages de sable blanc, lagons turquoise, montagnes luxuriantes et une culture riche et envoûtante ? Ne cherchez plus, Tahiti Et Ses Îles est la réponse à vos désirs les plus profonds.



Tahiti Et Ses Îles , ce sont les îles de l'amour, où la beauté naturelle se mêle à une histoire fascinante. Des sites archéologiques témoignent de la grandeur de la culture ancestrale Maohi , tandis que les paysages à couper le souffle ont inspiré d'innombrables artistes, écrivains et aventuriers au fil des siècles.



Tahiti Et Ses Îles vous offrent une diversité d’expériences inoubliables



● Paysages paradisiaques : Plages de sable blanc, lagons turquoise, montagnes et cascades.

● Culture polynésienne authentique : Danses traditionnelles (ori Tahiti), artisanat, cuisine savoureuse et accueil chaleureux des habitants…

● Activités variées : Plongée sous-marine, snorkeling, surf, vélos, randonnées pédestres et équestres, excursions en bateau, et bien plus encore…

● Hébergements de rêve : Bungalows sur pilotis, hôtels de luxe, villas privées, petites hôtelleries familiales, croisières, charters nautiques…



Tahiti Tourisme vous accompagne et met à votre disposition son expertise de la destination pour vous former et aider à concevoir des itinéraires sur mesure et à répondre aux attentes spécifiques de vos clients.



Contactez-nous dès aujourd'hui si vous êtes intéressés.



Ressentez ce que nous vivons à Tahiti Et Ses Îles