Tarifs aériens : 5 conseils pour ne pas se laisser déborder par l’inflation

Prendre l’avion coûte de plus en plus cher Les tarifs en cabine économique augmentent aussi, notamment au départ de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest (plus de +30% par rapport à 2022 pour les marchés domestiques, régionaux et intercontinentaux).La pénurie de pilotes et les difficultés de recrutement dans les aéroports gênent considérablement la remise en ordre des opérations.