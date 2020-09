Tech4Islands : dessalement solaire, hydrogène vert... découvrez les lauréats du concours de start-up !

Les Lauréats des Tech4Islands Awards 2020 ont su prouver que leurs solutions s’inscrivaient pleinement dans une démarche de durabilité, de résilience, d’adaptabilité aux spécificités et contraintes des territoires insulaires, de bien-être des populations et de création d’activité et d’emplois nouveaux.



Elles sont la preuve que ces solutions existent, qu’elles sont économiquement viables et pertinentes. Je ne doute pas un instant de leur rôle actif et à court terme, dans le REBOND des économies insulaires dans le monde entier,

Il n'y a pas de temps à perdre pour innover et réinventer l'île et le tourisme d'après, la covid-19.A l'autre bout du monde, alors que la métropole se retrouver dans les bras de morphée,Le concours voulant mettre en exergue les innovations pour construire une île meilleure, avec des solutions pensées par et pour elle, touche à sa fin, après plus de 4 mois de travail et de discussion.[roulement de tambour]... Desolenator. La jeune pousse a conçu la première technologie de dessalement solaire thermique au monde avec l’ambition de produire durablement de l’eau potable pour les territoires insulaires.Son invention a le mérite de présenter un faible coût, en s’appuyant sur l’énergie solaire pour distiller tous les types d’eau : eau de mer, eau contaminée (fluorure, arsenic, etc.) et l’eau saumâtre afin de les rendre potables." se félicite Olivier Kressmann, le président de La French Tech Polynésie.Attention cette année, il n'y a pas de médaille en chocolat, mais une première place ex-æquo pour le Grand Prix Tech4Islands OCÉANIE 2020.