Télétravail à l'étranger : quelles sont les règles ? 🔑

TourMaG.com - Quelles sont les précautions à prendre ?



Marie-Laure Tarragano : Il faut absolument anticiper les formalités et obligations juridiques : des mesures de sécurité spécifiques peuvent être nécessaires si le pays présente des risques particuliers (sanitaires, naturels, sécuritaires, nucléaires, ou tensions politiques/diplomatiques).



Par ailleurs il faut anticiper le régime fiscal, légal et social applicable…



TourMaG.com - Le télétravailleur à l’étranger est soumis à un régime particulier en matière d'imposition ?



Marie-Laure Tarragano : Cette question est primordiale, car elle entraîne des conséquences pour le salarié et l’employeur. En effet, selon le pays d’accueil, l’obligation de prélever l’impôt à la source hors de France, peut peser sur l’employeur.



Il est donc impératif d’échanger sur le sujet avant le départ du salarié. En principe, une personne sera domiciliée fiscalement en France si elle vit de manière stable et permanente sur le territoire national, ou qu’elle exerce en France une activité professionnelle, hormis si cette dernière est accessoire. A contrario, un salarié ne remplissant pas ces critères pourrait être considéré comme ayant établi sa résidence fiscale hors de France.



En outre, l’établissement de la résidence fiscale à l’étranger impacte également la paie, le PAS devant être supprimé, ainsi que les cotisations de CSG et CRDS. Enfin, si le salarié a conservé le bénéfice de la sécurité sociale française, le taux de la cotisation maladie sera de 5,5%.



Sur le plan fiscal, employer un salarié à l’étranger peut conduire à la reconnaissance d’un établissement stable de l’entreprise à l’étranger, la conduisant à déclarer, précompter et payer l’impôt (via le prélèvement à la source) dans le pays d’accueil.