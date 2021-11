Télétravail : découvrez le classement mondial des villes favorisant la pratique

c'est une opportunité pour le tourisme, une revanche pour les petites villes

La création de ce classement se base sur des données et des facteurs liés à la conformité aux cadres législatifs, au coût de la vie, aux infrastructures publiques et à la qualité de vie.Pour le premier segment de classification, WorkMotion a évalué la facilité avec laquelle les entreprises peuvent recruter des télétravailleurs selon la législation locale, ainsi que les obligations légales auxquelles elles doivent se conformer en employant un télétravailleur ou encore les visas.Les personnes ayant mené l'étude ont ensuite analysé le coût de la vie dans chaque ville en étudiant les taux d’imposition appliqués, le coût et la disponibilité des logements, ainsi que le caractère abordable de la ville en matière d’alimentation, d’énergie et d’autres dépenses de la vie quotidienne.Ce qui en soit n'a rien d'étonnant puisque la ville australienne se classe régulièrement en bonne position dans les classements de la meilleure qualité de vie dans le monde.Il faut descendre loin pour trouver une ville française.Les villes de l'Hexagone sont pénalisées principalement par le coût de la vie et l'imposition.Et alors que pour Sophie Lacour le télétravail " il semble avoir du travail en France pour attirer les télétravailleurs du monde entier.