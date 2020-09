Thaïlande : le secteur du tourisme est à genoux et attend désespérément une ouverture

De nombreux tour-opérateurs qui ont leur siège à Bangkok, connus et importants en taille, avec plus de 20 ans d’existence, ont déjà dû fermer et cesser définitivement leur activité, en juillet dernier.



Les autres TO/réceptifs qui tiennent encore sont sur la brèche car aucune aide n’a été mise en place pour soutenir l’activité, à part quelques mesurettes, mais rien d'équivalent par rapport à la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc.



L’un des tous premiers voyagistes en taille, implanté en Thaïlande, Diethlem Travel, affirme que pour les réceptifs, tenir plus de 6 mois sans revenu n’est ni possible, ni sérieux, car les pertes financières engendrées demanderaient 3 années de recettes (sans autre crise) pour être compensées...

"Nous n'avons pas eu un seul client depuis mars"

"C'est une catastrophe, nous essayons de faire le dos rond, nous avons dû licencier tous nos employés. Je suis très pessimiste, je n'ai aucune visibilité, vous ne pouvez pas tenir sans avoir aucun client".

Et pourtant dans la presse locale ces derniers jours, les professionnels du tourisme thaïlandais tentent de mettre la pression sur le gouvernement.Car la situation est plus qu'alarmante, selon Jean-Louis Portenseigne, CEO et fondateur d'Asian Horizon. "déplore Claude Domont, directeur de Siam Panoramic.