Thalasso n°1 ÔVoyages : "Nos engagements aériens et hôteliers sont une chance pour les agences"

Nous avons un vrai rôle de TO avec nos engagements terrestres et aériens sur les destinations phares du voyagistes les Canaries, la Grèce, Rhodes, la Crète mais aussi l'Egypte vers Louxor, Le Caire et Charm El Cheikh. C'est une vraie chance pour les agents de voyages de pouvoir avoir accès à du stock et maitriser le coût des voyages

"prestige et d'exception"

Reconnu sur les Îles Canaries, Thalasso n°1 - ÔVoyages se déploie sur le long courrier avec en nouveauté notamment cette annéeLe voyagiste accélère également sur l'Egypte avec une croisièrePour autant, le TO n'en oublie pas ses fondamentaux" explique Fabienne Roussel.Cette dernière rappelle que les équipes commerciales compte 7 commerciaux pour accompagner les agences et qu'un nouveau service d'astreinte a été lancé l'été dernier pour rester joignable 7 jours sur 7.Enfin, Thalasso n°1 - ÔVoyages va renforcerEn 2023, pas moins de 10 éductours seront organisés selon différents formats : le Formatour qui emmène plus de 150 personnes découvrir les produits du TO mais aussi des formats plus petits.Le prochain éductour mettra à l'honneur Abu Dhabi en formulepour une dizaine d'agents de voyages.A venir également la République Dominicaine, Gran Canaria, Les Baléares, l'Egypte ou encore le Maroc sans oublier son offre bien-être et thalassothérapie.