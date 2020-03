The Lux Collective : pas de frais d'annulation pour les nouvelles réservations

Dans le cadre de l’épidémie COVID-19, le groupe The Lux Collective qui gère les marques LUX* Resorts, SALT, Tamassa ainsi que d’autres propriétés comme l’hôtel Le Recif à la Réunion et l’île des Deux Cocos à Maurice, adapte sa politique d’annulation.



Aucun frais d’annulation ne sera appliqué jusqu’à 7 jours avant le départ, pour toute réservation effectuée entre le 5 mars et le 30 avril 2020, sur des séjours prévus entre aujourd’hui et le 31 octobre 2020.



Ces nouvelles facilités prennent effet immédiatement et est applicable sur toutes les réservations de toutes les propriétés : LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne, LUX* Grand Gaube, Tamassa, SALT of Palmar, Ile des Deux Cocos, LUX* Saint Gilles, Hôtel Le Recif, LUX*South Ari Atoll, LUX* North Malé Atoll, LUX* Tea Horse Road Lijiang, LUX* Tea Horse Road Benzilan.





Le groupe The Lux Collective conseille aux clients de se renseigner avant leur départ sur les recommandations et les restrictions de voyage en vigueur qui évoluent chaque jour.