Théoule-sur-Mer, IHG lance sa Vignette Collection en France

qui regroupe des hôtels indépendants et uniques, situés dans des destinations urbaines et de villégiature prisées, où les clients peuvent satisfaire leur désir croissant de séjours authentiques, expérientiels et réfléchis.Destinée à la prochaine génération de voyageurs de luxe en quête de découvertes et de sens, Vignette Collection a l'ambition d' allier responsabilité, communauté et authenticité.L'hôtel de Théoule-sur-Mer, tout comme Verno House Budapest et The Halyard Liverpool, ouverts l’année dernière.Il y a désormais 19 hôtels ouverts dans le monde, dont le Sindhorn Midtown à Bangkok, Thaïlande ; le Casa da Companhia à Porto, Portugal ; et le Yours Truly DC à Washington, D.C.