Thibaud Scouarnec (Salaün) : "On apprendra à me connaitre "step by step"🔑

"Je me suis beaucoup investi dans le Groupe depuis mon arrivée, j’ai une très bonne vision des différents métiers, process et, étant intégré au Codir depuis de nombreuses années, j’ai pris part à toutes les décisions stratégiques et aux différentes évolutions.



Cette nomination est donc une reconnaissance du travail accompli et un pari gagnant sur l’avenir. C’est en tous cas comme cela que je le perçois !

"Michel incarne le Groupe Salaün et l’incarnera toujours. Et oui heureusement, on peut exister à côté d’un tel Président, aussi charismatique soit-il.



Je ne serai pas dans le mimétisme ou la volonté à tout prix d’être connu et reconnu, je serai fidèle à moi-même avec mes convictions et mon envie d’avancer.