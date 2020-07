Tickets-Châteaux Le site de billetterie en ligne

Tickets-Châteaux est un site de vente en ligne de billetterie pour les châteaux de la Loire.

Vous y retrouverez les entrées coupe-files des principaux châteaux de la Loire allant de Chambord à Angers en passant par Chenonceau, Amboise, Azay-le-Rideau et bien d’autres ! Les entrées sont coupe-files pour ne pas faire les files d’attentes et non datées pour organiser vos visites quand vous le souhaitez.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 20 Juillet 2020

Dénomination :

Tickets-Châteaux



Date de création :

2013



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM041130004



Tickets-Châteaux appartient à l’agence réceptive Cheverny Voyages située au cœur des châteaux de la Loire à Blois. Amoureux du patrimoine de la région nous avons ouvert un site internet permettant d’acheter les entrées coupe-files pour visiter les châteaux de la Loire.



Avec Tickets-chateaux.com vous recevez vos billets directement sur votre smartphone vous n’avez donc pas à les imprimer avant votre visite. Les billets reçus sont coupe-files ce qui vous permet de ne pas faire les files d’attente aux caisses et il sont aussi non-datés (valables jusqu’à la fin de l’année) ce qui vous permet d’organiser vos visites quand vous le souhaitez même si vous changez de programme au dernier moment !



Tickets-chateaux.com est simple d’utilisation et est destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir notre beau patrimoine du Val de Loire !



Les avantages de passer par tickets châteaux sont :



• Achat en ligne : vous recevez vos billets directement par mail

• Billets coupe-files : vous ne faites pas les files d’attentes

• Billets non-datés : vous allez visiter les châteaux quand vous le souhaitez

• Billets pour les adultes et les enfants

• Pass de plusieurs châteaux disponibles à des prix avantageux



En couple

En famille

En solo

Eco-responsable

Architecture

Culture et patrimoine

Découverte





Pass pour les châteaux d’Amboise, Chenonceau et le Clos Lucé



41€ par adulte et 33€ par enfant



→ En savoir plus 41€ par adulte et 33€ par enfant

Pass pour les châteaux de Chambord et Chenonceau et le Zoo de Beauval



58€ par adulte et 39€ par enfant



→ En savoir plus 58€ par adulte et 39€ par enfant

Pass pour les châteaux de Chambord et Chenonceau



26,50€ par adulte et 12€ par enfant



→ En savoir plus 26,50€ par adulte et 12€ par enfant



Horaires : De 9h à 19h

Jours d'ouverture : du lundi au vendredi, par téléphone le samedi et le dimanche

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :

Pierre LAMBIN

Directeur

pierre@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 74 57 05

Mobile : +33 (0)6 28 34 10 41



Lissandra PAPIN

Responsable Commerciale

lissandra@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 46 20 26

Mobile : +33 (0)7 88 11 23 53



Mélanie COLIN

Commerciale

melanie@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 46 20 26

Mobile : +33 (0)7 88 11 23 53



Adresse postale : 3 avenue Gambetta, 41000 Blois



Site web : tickets-chateaux.com



