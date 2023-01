Tictactrip : une levée de fonds pour conquérir l'international !

Comptant déjà 17 salariés, l'entreprise souhaite devenir la 1ère plateforme européenne de réservation pour tous les trajets interurbains et écoresponsables.



Pour cela, elle va poursuivre son recrutement de nouveaux profils techniques, marketing/communication et CRM pour soutenir sa croissance et son développement à l’international.



Déjà présent en Italie, Espagne et au Royaume-Uni, la start-up devrait l'être encore plus dans les mois à venir en corrélation avec ses objectifs de croissance à l'international. D'ici 2025, Tictactrip devrait réaliser plus de 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger.



" Nous sommes très heureux de l'annonce de cette levée de fonds qui devrait permettre à Tictactrip d'asseoir son positionnement engagé à faire du trajet terrestre bas-carbone le premier choix !



Déjà riche de plus de 60 000 clients, nous ciblons à l'horizon 2025 plus de 8 000 dessertes en France et plus de 20 000 dans toute l'Europe. C'est pourquoi nous restons en contact permanent avec les acteurs majeurs du transport et du tourisme pour étayer notre offre. Parmi eux, de grands noms devraient encore nous rejoindre en 2023… ” conclut Simon Robain, Président de Tictactrip