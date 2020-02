Top 10 des destinations des voyageurs européens : Londres et New York gardent la tête

Hors Europe les villes du top 10 restent inchangées, et New York et Shanghai conservent la première et la deuxième place.



On observe cependant un léger changement au niveau des destinations intercontinentales.



Trois villes ont grimpé dans le classement : San Francisco (+2), Chicago (+1) et Tokyo (+1). Quant à Pékin, Dubaï et Singapour, elles ont respectivement perdu 2, 1 et 1 places.



San Francisco est passé de la 5e à la 3e position, décalant ainsi Singapour et Dubaï dans le bas du classement. " La capacité des compagnies aériennes peut représenter un facteur : au cours de l’année dernière, les services directs entre la région EMEA (principalement l’Europe) et San Francisco ont augmenté de 8 % et le nombre de sièges de 9 %." précise BCD Travel.



Pékin est passé de la 6e à la 8e position. "Ce déclin pourrait s’expliquer par le ralentissement économique de la Chine et les conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ces événements ont peut-être eu des répercussions sur les voyages des entreprises américaines opérant en dehors de la région EMEA. "