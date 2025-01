Top of travel : Helmut Stückelschweiger ambassadeur du tourisme en Slovénie

En 2024, Helmut Stückelschweiger a mis en placeà la, contribuant ainsi au rayonnement de la destination auprès des voyageurs français. Cette initiative a également encouragé d’autres tour-opérateurs français à intégrer la Slovénie dans leurs offres.Par ailleurs, il a organisé diversafin de promouvoir l’ensemble deIl a également maintenu deset renforcé son programme avec des départs supplémentaires. Son engagement se poursuit avec l’ajout de nouveaux produits touristiques en Slovénie , incluant autotours, circuits et clubs de vacances., a transporté 1 116 passagers vers cette destination en 2024 et prévoit d’atteindre 3 367 voyageurs en 2025. La Slovénie est accessible grâce à des vols au départ de plusieurs aéroports régionaux, notamment Le Havre, Deauville, Cherbourg, Nantes, Bordeaux, Bergerac, Châteauroux, Pau, Toulouse, Rodez, Marseille, Brive, Clermont-Ferrand, Dole et Vatry.