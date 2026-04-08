Toucan Discovery lance deux sites web pour les pros !

« Notre colonne vertébrale, ce sont les agences de voyage »,

« Ce sont des petits plus que l’agent de voyages peut utiliser en B2B2C »

« Chaque jour, nous enrichissons ce réseau pour offrir le meilleur des destinations à des tarifs compétitifs. Disponibilités en temps réel, confirmation immédiate. Les agences travaillent enfin en autonomie totale, sans attendre de retour email »