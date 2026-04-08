Toucan Discovery lance deux sites web pour les pros !

Toucan Pro, espace B2B dédié aux professionnels du voyage : programmes, tarifs, fiches régions et supports marketing disponibles 24h/24. @toucan discovery
Le réceptif spécialiste du Costa Rica, Toucan Discovery réaffirme son positionnement B2B. « Notre colonne vertébrale, ce sont les agences de voyage », souligne Tristan Martin, fondateur.
Le réceptif a lancé deux plateformes. Toucan Pro permet aux agents de mieux maîtriser la destination grâce à des contenus pratiques : Informations pratiques sur le climat, les temps de trajet, mais encore check-list avant le départ, focus régional… « Ce sont des petits plus que l’agent de voyages peut utiliser en B2B2C », précise Tristan Martin.
La seconde plateforme, Toucan Dynamics, donne accès aux disponibilités et aux tarifs en temps réel, avec la possibilité de construire et réserver un voyage instantanément.
« Chaque jour, nous enrichissons ce réseau pour offrir le meilleur des destinations à des tarifs compétitifs. Disponibilités en temps réel, confirmation immédiate. Les agences travaillent enfin en autonomie totale, sans attendre de retour email », explique Tristan Martin.
Le réceptif a lancé deux plateformes. Toucan Pro permet aux agents de mieux maîtriser la destination grâce à des contenus pratiques : Informations pratiques sur le climat, les temps de trajet, mais encore check-list avant le départ, focus régional… « Ce sont des petits plus que l’agent de voyages peut utiliser en B2B2C », précise Tristan Martin.
La seconde plateforme, Toucan Dynamics, donne accès aux disponibilités et aux tarifs en temps réel, avec la possibilité de construire et réserver un voyage instantanément.
« Chaque jour, nous enrichissons ce réseau pour offrir le meilleur des destinations à des tarifs compétitifs. Disponibilités en temps réel, confirmation immédiate. Les agences travaillent enfin en autonomie totale, sans attendre de retour email », explique Tristan Martin.
Diversification et ambitions de croissance
Toucan Dynamics est une plateforme de réservation en ligne connectée en direct aux hôteliers, prestataires d'activités et loueurs de voitures partenaires de Toucan Discovery. @toucan discovery
L’entreprise vise une croissance de 25 à 30 %, malgré un contexte international incertain. En parallèle, elle poursuit le développement de son offre avec le Panama et le Nicaragua, tout en renforçant ses partenariats hôteliers.
Toucan Discovery s’ouvre également à de nouveaux marchés. L’Europe de l’Est représente désormais une part croissante de son activité, portée par des groupes sur des séjours longs. La clientèle asiatique, de retour depuis peu, pèse davantage en valeur qu’en volume, avec des voyages haut de gamme et multi-destinations.
Enfin, pour répondre aux incertitudes actuelles, le réceptif a déjà lancé sa production 2027 afin de rassurer les agences et leurs clients.
Toucan Discovery s’ouvre également à de nouveaux marchés. L’Europe de l’Est représente désormais une part croissante de son activité, portée par des groupes sur des séjours longs. La clientèle asiatique, de retour depuis peu, pèse davantage en valeur qu’en volume, avec des voyages haut de gamme et multi-destinations.
Enfin, pour répondre aux incertitudes actuelles, le réceptif a déjà lancé sa production 2027 afin de rassurer les agences et leurs clients.