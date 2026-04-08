Location de voiture : 6 questions à se poser avant de réserver pour voyager sans mauvaise surprise



Quelle est la politique d'assurance exacte du loueur ?

L'assurance est sans doute l'élément le plus important avec la location de voiture puisqu'elle vous couvre en cas d'incident. C'est pourquoi une grande majorité de loueurs incluent une assurance dommages (CDW) et une assurance vol (TP) dans leur offre de base. Toutefois, il y a un lièvre : la franchise. Il s'agit de la somme qui reste à votre charge en cas de sinistre et celle-ci peut atteindre plusieurs milliers d'euros.



Heureusement, certains prestataires intègrent d'emblée la couverture totale dans leur prix affiché. C'est notamment le cas de remboursement intégral de la franchise. Vous n'aurez ainsi rien à débourser sur place, ce qui est tout de même plus rassurant ! est sans doute l'élément le plus important avec la location de voiture puisqu'elle vous couvre en cas d'incident. C'est pourquoi une grande majorité de loueurs incluent une(CDW) et une(TP) dans leur offre de base. Toutefois, il y a un lièvre :. Il s'agit de la somme qui reste à votre charge en cas de sinistre et celle-ci peut atteindreHeureusement, certains prestataires intègrent d'embléedans leur prix affiché. C'est notamment le cas de Sunny Cars , une agence de location de voiture tout compris, qui inclut dans son offre lede la franchise. Vous n'aurez ainsi rien à débourser sur place, ce qui est tout de même plus rassurant !



Quels éléments de la voiture sont-ils réellement couverts ?

Même en optant pour une assurance standard, il est possible que certaines pièces de la voiture soient exclues de la couverture. Nous pensons entre autres aux vitres latérales et au pare-brise qui font souvent l'objet de clauses restrictives. Et même si vous rendez le véhicule de location avec un simple éclat, vous pourriez vous retrouver à payer une note salée.



Pensez par conséquent à vérifier les conditions générales afin de voir ce qui est inclus ou non dans la couverture.



Quelle est la politique carburant du loueur ?

En fonction du loueur chez qui vous réserverez votre voiture, la politique carburant peut varier. On en trouve principalement deux aujourd'hui :

● La règle du “plein-plein” qui est selon nous la plus juste. On vous remet un véhicule dont le réservoir est rempli au maximum et vous devez le rendre avec le même niveau de carburant.

● La règle du “prépayé” : on vous remet une voiture avec un plein facturé à l'avance. Le seul moyen d'être gagnant est de rendre le véhicule à vide, ce qui est très contraignant.



Le plus simple est donc de vous assurer que c'est bien la politique du “plein-plein” qui est pratiquée afin de ne pas repartir lésé.



Existe-t-il des frais supplémentaires à prévoir sur place ?

Faites attention avec les prix affichés en ligne : ils ne reflètent pas toujours ce que l'on paie à l'arrivée. Si vous êtes par exemple plus d'un à conduire, il y aura quasiment toujours des frais facturés pour chaque conducteur supplémentaire. De même, le système de navigation par GPS n'est pas toujours inclus et il faut également prévoir quelques euros en plus pour le siège enfant.



De fait, pour comparer au mieux les tarifs des différents loueurs de voitures, n'hésitez pas à simuler une réservation en ligne. Vous connaîtrez alors de façon plus précise le montant total à payer sur place.



Quelles sont les conditions d'annulation et de modification ?

Personne n'est à l'abri d'un imprévu : décès d'un proche, maladie soudaine, accident de travail… Si cela vous arrive, vous n'aurez pas d'autre choix que de reporter votre voyage, ce qui passe par l'annulation de votre réservation. Sur ce point, il se trouve que les conditions sont loin d'être les mêmes d'un loueur à l'autre. Car si la plupart acceptent les annulations, c'est le timing qui fait toute la différence. Pour info, le mieux que vous puissiez obtenir est l'annulation gratuite jusqu'à 1 heure avant le début de location.



Concernant les modifications, cela dépend surtout de la saison. Retenez qu'il vous sera difficile de changer la date de départ ou la date de restitution durant la haute saison alors que c'est plus flexible en basse saison. Dans tous les cas, il peut y avoir un léger surcoût appliqué et nous vous recommandons de vérifier ce point au préalable.



Ma carte bancaire va-t-elle être acceptée lors du retrait ?