Tour du monde des réceptifs : les Japonais ne verront pas les cerisiers en fleurs à cause du coronavirus

TourMaG.com - Avez-vous pris des mesures pour votre personnel ?



Michel Haour : Nous avons pris toutes les mesures pour que nos salariés puissent travailler de chez eux.



Le confinement risque de nous être imposé rapidement, en commençant par le télétravail dès le milieu de la semaine (mercredi 1er avril 2020 ndlr) .



Il nous reste quelques ajustements et réunions pour bien préparer les prochaines semaines, puis l'avenir.



TourMaG.com - Y a-t-il un soulagement de la population de voir les Jeux olympiques reportés ?



Michel Haour : Le pays va perdre des milliards d'euros. Les JO étaient pour le gouvernement l'outil privilégié pour combattre la récession économique et sa planche de salut.



Pour se rendre compte des difficultés, le village olympique devait être transformé en 4 000 appartements de luxe, une fois la compétition terminée.



Ils ont bien sûr tous été vendus, sauf que les acquéreurs ne pourront pas emménager avant un certain temps.



Il y a une incertitude généralisée au niveau de l'activité, car nous avions déjà réservé les hôtels, bloqué les prix, sauf que nous ne pourrons plus garantir tout cela pour l'année prochaine.



TourMaG.com - Donc, il n'est plus possible de travailler ni d'anticiper l'avenir...



Michel Haour : Nous ne savons plus sur quel pied danser, c'est très embêtant. Remarquez, nos clients sont dans la même situation et comprennent, mais ils aimeraient avoir plus de certitudes.



TourMaG.com - A vous écouter, les tour-opérateurs français vous contactent pour préparer l'après-crise sanitaire ?



Michel Haour : Je ne sais pas s'ils préparent l'après, mais ils se penchent déjà sur l'année 2021. Notre problème étant que pendant les JO, les prix des chambres sont multipliés par 10.



Il ne faut pas se mentir, le fait que la France soit en confinement, nous n'avons plus aucune recette.



Nous avons eu de l'activité jusqu'au début du mois de mars 2020, puis nous avons dû nous charger du rapatriement des clients présents sur place.



D'ailleurs, nous n'avons pas bien compris pourquoi cette décision brutale. Les voyageurs auraient pu partir plus tard, mais nous avons exécuté les demandes de nos TO.



Du jour au lendemain, nous avons dû aller chercher des clients partout sur le territoire et d'ailleurs certains n'étaient pas contents de devoir écourter leur séjour.



Des voyageurs ne voulaient pas rentrer, mais ils risquaient aussi de ne plus pouvoir rentrer, puisque les billets d'avion dépendaient des agences de voyages.