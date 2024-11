TourMaG TV, sur la Route de l’Olivier en Turquie !

L’automne marque le début de la récolte des olives sur la côte Égéenne, une tradition qui rassemble familles et communautés autour des oliveraies. À chaque étape de la route de l’olivier, les voyageurs peuvent participer aux festivités de la récolte et goûter des huiles d’olive fraîches, réputées pour leurs qualités gustatives et nutritives. La récolte manuelle, pratiquée dans de nombreux villages comme Adatepe et Assos, permet de préserver la qualité des olives et de renforcer le lien entre la terre et les traditions locales.



L’huile d’olive dans la cuisine égéenne : Un trésor culinaire



Dans la cuisine égéenne, l'huile d'olive est bien plus qu'un ingrédient ; c'est une tradition culinaire. Que ce soit pour des salades fraîches, des plats de légumes ou des herbes locales comme la salicorne et le chardon béni, l’huile d’olive est l’essence des saveurs méditerranéennes. Lors de votre voyage, vous découvrirez comment cette huile précieuse, souvent servie avec du pain au petit-déjeuner, rehausse chaque plat en apportant des notes riches et équilibrées.