Tourisme InnovationLab : les 8 nouvelles start-up incubées à Angers sont...

Après avoir consulté 19 dossiers, la sélection qui s'est faite durant le confinement a été affinée par visioconférence.



Parmi les lauréates se trouve Bucoli, et ses Tiny House, ce nouveau mode très en vogue dans les pays anglo-saxons débarque en France.



Pouvant être déplacée facilement, offrant l'avantage d'être de petite taille et proposant tout le confort moderne, la jeune pousse s'appuie sur une conception française et écoresponsable.



" Nous l'avons construite nous-mêmes à partir de matériaux 100 % naturels et exclusivement français, de même que nos fournisseurs et partenaires locaux. Un engagement environnemental et made-in-France auquel nous tenons, " explique Louis Graffeuil, cofondateur de Bucoli.



Tout le monde l'oublie souvent, mais la Bretagne est aussi une terre de surf. Ridescope est une plateforme proposant un catalogue de voyages en ligne construit pour les amateurs de glisse avec une particularité : des « Alertes Spots », offres de voyages dernière minute à destination des meilleurs spots du moment.



Pendant le confinement les lieux de patrimoine et les musées se sont digitalisés pour être accessibles à tous. Legendr surfe sur cette idée.



La start-up offre des voyages dans le temps en réalité virtuelle, en permettant l'acès à des lieux fermés au public via des reconstitutions historiques en images de synthèse.



L'exclusion dans le tourisme n'est plus la règle et Uppiz entend bien briser les dernières barrières.



Uppiz est la plateforme de services et de mise en relation pour faciliter l'acccès au tourisme et aux loisirs des personnes en situation de tout type de handicap (ex : moteur, mental, visuel, auditif, autisme) par la construction de projets de vacances de A à Z.