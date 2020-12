Tourisme et bienveillance : la plateforme Make Your Trip Better met en relation voyageurs et locaux Regrouper les personnes autour de centres d'intérêts communs

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Lancée en juillet dernier, la nouvelle plateforme Make Your Trip Better permet aux voyageurs de se mettre en relation avec des locaux, en fonction de la région qu'ils souhaitent visiter ou des activités qu'ils ont envie de pratiquer. De l'échange de conseils à la rencontre physique, l'outil peut apporter un petit "plus" à un programme de vacances, voire une expérience inoubliable autour d'une rencontre humaine. Les professionnels du tourisme, quant à eux, ont la possibilité de financer la plateforme en échange d'une visibilité publicitaire.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Dimanche 13 Décembre 2020





A l'image d'Olivier Gibouin, ex-directeur commercial d'une filiale de BNP Paribas, qui a décidé quitter son poste pour lancer sa plateforme :



Sans être un "grand" voyageur, c'est surtout les rencontres qu'il affectionne particulièrement lorsqu'il découvre de nouvelles contrées. Il a donc conçu sa plateforme comme un site de mise en relation entre les voyageurs et les habitants.



" Je ne viens pas du tout en concurrence d'une agence de voyages ou d'un guide touristique , explique-t-il. Ma démarche s'inscrit après, une fois que le voyageur a créé son voyage et qu'il souhaite l'affiner, préparer son programme sur place, dans un esprit de réassurance ".



Considérant les locaux comme de véritables ambassadeurs de leur territoire, Make Your Trip Better permet à ses utilisateurs, dans un esprit de bienveillance, d'échanger des conseils. Les interactions peuvent aller jusqu'à une rencontre "physique".



" Moi-même, je pratique la randonnée en famille. Et on sait très bien que des enfants qui randonnent avec leurs parents ont tendance à râler. Par contre, dès qu'ils sont avec des amis, ils marchent ", plaisante-t-il. Habitant à Annecy, il se verrait bien recevoir l'été des familles du monde entier, pour leur faire découvrir les plus beaux sentiers du coin. La pandémie aura certes freiné les créations d'entreprises dans le tourisme, mais certains audacieux ont tout de même choisi de franchir le pas cette année.A l'image d'Olivier Gibouin, ex-directeur commercial d'une filiale de BNP Paribas, qui a décidé quitter son poste pour lancer sa plateforme : Make Your Trip Better. Sans être un "grand" voyageur, c'est surtout les rencontres qu'il affectionne particulièrement lorsqu'il découvre de nouvelles contrées. Il a donc conçu sa plateforme comme, explique-t-il.".Considérant les locaux comme, Make Your Trip Better permet à ses utilisateurs, dans un esprit de bienveillance, d'échanger des conseils. Les interactions peuvent aller jusqu'à une rencontre "physique".", plaisante-t-il. Habitant à Annecy, il se verrait bien recevoir l'été des familles du monde entier, pour leur faire découvrir les plus beaux sentiers du coin.

Le voyageur peut devenir un "local" à son tour Car sur cette plateforme collaborative, qui rassemble une communauté de membres bienveillants, le voyageur peut aussi devenir un "local" à son tour.



" Nous avons mis en place un système de points. Le voyageur peut refuser de jouer le rôle de local, mais dans ce cas-là, il perd des points et peut perdre son accès à la plateforme, dans le cas d'un trop grand nombre de refus ", explique Olivier Gibouin.



Make Your Trip Better s'adresse à tout type de voyageurs, qui ont cet état d'esprit collaboratif.



Lancée en juillet dernier, elle comptait plus de 1 000 utilisateurs à la fin de l'été. " Evidemment avec le second confinement, nous sommes un peu en phase de stagnation , commente le fondateur de Make Your Trip Better, mais finalement, cela nous laisse le temps de développer des projets de collaboration avec d'autres start-up, ainsi que la plateforme ".



Car pour créer le site, être présent sur les réseaux sociaux et développer les partenariats commerciaux, Olivier Gibouin peut compter sur 25 associés. " Nous fonctionnons comme un pôle de compétences et de réseaux, où chacun apporte quelque chose pour construire la plateforme : promotion, traduction, etc. Je fais appel à eux en fonction des besoins ".



Un modèle qui repose sur la vente de supports publicitaires Mais quid du modèle économique ? " Il consiste à la vente de supports publicitaires.



Nous allons donner la possibilité aux professionnels du tourisme qui le souhaitent de présenter leurs offres de services aux membres de la communauté.



Cette fonctionnalité existe déjà et est actuellement gratuite et très "light". Mais début 2021, nous livrerons une nouvelle fonctionnalité plus étoffée avec, en contrepartie, une tarification ".



Ce nouveau module doit permettre aux professionnels de cibler au mieux les habitants et/ou les voyageurs, en fonction de la région ou du type d'activités. Des offres de lancement sont prévues.



De son côté, le voyageur aura accès à ces annonces ciblées dès lors qu'il se rendra sur son "fil d'actualité". Un bouton lui permettra de les sauvegarder (ou de les supprimer) dans son carnet de voyages. Ce carnet contient également les échanges qu'il a pu avoir avec les habitants.



Pour trouver des financements, le fondateur de Make Your Trip Better s'est tourné vers les Agences départementales du tourisme (ADT), " car elles sont souvent en charge des communautés d'ambassadeurs. Certaines sont même disposées à subventionner du contenu publicitaire sur notre plateforme, pour l'offrir aux professionnels de leur territoire ".



Olivier Gibouin réfléchit également à la possibilité d'intégrer un incubateur ou un accélérateur de start-up... Car si la plateforme a vocation à se développer partout dans le monde, Olivier Gibouin espère déjà que la reprise du tourisme pourra s'opérer progressivement dès le printemps 2021, même si elle ne concerne pas des voyages très lointains...

Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Anaïs Borios



Publié par Anaïs Borios

Lu 210 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Airbnb : il est possible de suivre son introcution à Wall Street en direct (vidéo) France : Booking.com for Business s'arrête... CDS Groupe se tient en embuscade !