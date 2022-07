Tourisme franco-français : nouvelle vague ou lame de fond ? 🔑

Une hausse brutale des visites Ă des endroits dĂ©jĂ saturĂ©s, dont la population quadruple en Ă©tĂ©, avec tous les inconvĂ©nients que l’on imagine (sĂ©curitĂ©, incendies, ressources
), n’est pas la solution.



Mais lĂ n’est pas notre propos. Nous sommes Ă la veille de changements profonds dans notre secteur et force est de constater que nous n’y sommes pas prĂ©parĂ©s. L’étĂ© caniculaire, les problĂšmes sociaux, le rĂ©chauffement climatique mettent en exergue la nĂ©cessitĂ© de changer de braquet.



Le besoin de rĂ©flĂ©chir nos mĂ©tiers et le sens et l’éthique que nous devons leur donner sont autant d’élĂ©ments qui impacteront aussi nos modĂšles Ă©conomiques.



Nous sommes assis sur une mine d’or que des dizaines de millions de visiteurs Ă©trangers nous envient chaque annĂ©e. Nous devons exploiter au mieux ce potentiel pour faire de cette friche un terreau fertile et rentable



Cette assertion concerne aussi les promoteurs de la destination (CDT, CRT, OT
) qui, hormis de rarissimes exceptions, sitĂŽt la pandĂ©mie terminĂ©e (?), ont repris leur business as usual. Le tourisme est une industrie (presque) comme les autres : elle doit ĂȘtre rĂ©flĂ©chie, organisĂ©e et mise en oeuvre avec des moyens idoines.



Cette activitĂ© reprĂ©sente globalement 8% du PIB et environ 20 millions d’emplois dans notre pays. Il serait temps que l’Etat et le gouvernement arrĂȘtent de se comporter en rentiers et prennent conscience de l’importance du secteur, en lui allouant les moyens nĂ©cessaires.



Il faut un vrai plan stratĂ©gique pour le dĂ©veloppement du tourisme, toutes composantes confondues, Ă l’heure oĂč ses mĂ©tiers perdent leur attractivitĂ© et les entreprises peinent Ă rembourser la dette (PGE) contractĂ©e pour survivre pendant la crise sanitaire.