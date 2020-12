Tourisme : j'ai testé pour vous le voyage immobile à... Buenos Aires

Il est 19h vendredi dernier, alors que la France se prépare à vivre la finale de Koh Lanta, Buenos Aires entame son après-midi.



Je suis tellement sevré de voyages, que je me suis mis en salle d'attente 10min avant le début de la visite de Buenos Aires avec Catalina. Nous sommes une dizaine, équipés non pas de crème solaire, ni de lunettes de soleil, mais de plaids et pour certains de verres de vin argentin !



Soudain la professeure de Tango et guide de la capitale de l'Argentine apparait, elle se trouve sur la Plaza de Mayo.



La jeune femme a un sourire jusqu'aux oreilles, elle se trouve devant la Casa Rosada, devenue mondialement célèbre pour avoir accueilli la dépouille du dieu vivant, Diego Amrando Maradona.



Arthur Thénot prend la parole.



" Catalina et son mari vivent du tango et des visites guidées. Nous sommes heureux, grâce à ces visites de les soutenir durant cette période. " Voici tout l'enjeu de la visite guidée pour l'agence de voyages : maintenir ses prestataires et son réseau en vie.



Les présentations faites, retournons sur la Plaza de Mayo.



La première chose que nous entendrons après le "Holà" inaugural, c'est le vrombissement de Buenos Aires, la plus française des villes sud-américaines.



En effet sur la plus célèbre place du pays se tient une manifestation, dont la clameur est emportée par le vent qui vient claquer contre le micro des écouteurs de notre guide.



Le voyage même digital est aussi composé d'incertitude et d'imprévus. Chose que je ne savais pas, mais il est possible d'avoir une lecture française de la capitale d'Argentine.



" Nous avons un problème d'identité à Buenos Aires. Nous sommes espagnols, mais aussi un peu français et anglais " explique Catalina avec son accent chantant.



Et cela se voit rien qu'en faisant tournicoter le téléphone afin de montrer les magnifiques façades des immeubles de la place. Si ce n'est les Jacarandas, des arbres auréolés de milliers de fleurs bleues, rien ne distingue Buenos Aires d'un quartier parisien typique ou madrilène.



D'ailleurs, alors que les Argentins ont fait du maté, la boisson nationale, le café y est plébiscité. Alors que la guide d'une heure se dirige vers le "Café Tortoni", inauguré en 1858, les sirènes de la police retentissent.



Le voyage est visuel, sonore et presque gustatif.



Alors que la guide poursuit sa visite, le tchat s'anime pour échanger sur le vin argentin, réputé dans le monde entier.



" Le café est très mauvais (rire de Catalina, ndlr), mais il symbolise le moment de la rencontre. Une chose est sûre, notre gastronomie est la meilleure du monde. "



Une affirmation qui provoque le sourire de la dizaine de participants et un mini-tollé digital.