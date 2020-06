Tourisme : la Martinique dans les starting-blocks pour la reprise

La Martinique se tient prête à accueillir ses touristes.



Avec les nouvelles dispositions adoptées par le Ministère des Outre-Mer le vendredi 12 juin dernier, les professionnels du tourisme martiniquais se disent soulagés.



En effet depuis le 22 juin, il n’est plus nécessaire d’avoir un motif impérieux pour se rendre en Outre-Mer. Aujourd’hui, tous les passagers sont invités à réaliser dans les 72 heures précédant le vol un test de dépistage de la Covid-19, suivi d’une septaine en cas de résultat négatif. Dès le 10 juillet, cette septaine obligatoire sera donc supprimée.



« C’est une très bonne nouvelle pour nos professionnels du voyage et les voyageurs qui souhaitent se rendre cet été en Martinique. Les voyageurs doivent retrouver la confiance de voyager. Le Comité Martiniquais du Tourisme accompagne tous les professionnels du tourisme pour assurer une prévention et une protection sanitaires renforcées dans chacun des établissements, et ainsi préserver la sécurité sanitaire des clients.



La Martinique, elle vous « M » et elle vous attend ! » souligne Karine Mousseau, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme.